別讓「斷捨離」演變成強迫症！開始極簡生活前先三思　別為丟而丟

自從 Netflix 的真人show《怦然心動的人生整理魔法》播出爆紅後，以極簡主義（Minimalism）和斷捨離為基礎的生活方式逐漸成名，受到越來越多人效仿。然而其中卻有些人不小心走火入魔，成為極端的「斷捨離強迫症患者」，為丟而丟，不但導致自己被規則綁架，更可能造成家人朋友難以諒解，形成反效果。當你試圖透過「斷捨離」重整生活步調時，請務必先了解以下三件事。



1. 丟東西只是表象，目的是養成習慣

所謂的「斷捨離」居家整理術，表面上是將自己非必須的物品丟掉，只留下少數有必要的、簡單的、有價值的物品。為此，你必須全面檢視自己家中所有的物件，包括衣物、雜物、器皿、家具⋯⋯並且逐一分級：到底該留，還是該丟？又或是先保留一個月，看看自己會不會捨不得？

萬事起頭難，尤其是要針對家中所有物品逐一做出選擇，果斷扔掉，這並不是一件容易的事情；但只要能夠養成習慣，就可以順利建構意識感，了解自己真正需要的物品樣貌，簡化生活節奏，還給自己一個清新舒爽的居家空間。

因此，不妨就趁著這段時間，好好練習如何做出選擇吧！範圍可以從書桌或衣櫥開始，如果發現有些東西根本就沒有用過，或是已經一年以上沒有使用到，那麼別猶豫，立即丟或賣掉吧。

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2. 不是養成「丟」的習慣，而是養成「思考」

承上，所謂的「養成習慣」，其實並不是指「丟」這件事。很多人會誤把斷捨離視為一種實用的整理收納術，似乎只要學會整理、分類、丟掉三步驟，並且養成習慣，最終就可以打造理想生活；甚至丟著丟著，還可能丟出興趣，漸漸以此習慣為樂。

然而這是錯誤的。

實質上，「斷捨離」不只是種收納方法，它更是一種生活哲學，一種條理，終極目標是為了擺脫對物欲的迷戀，專注本質。丟東西只是其中一種練習養成習慣的方式，而真正需要建立的習慣是「思考」。

我們之所以學習斷捨離，並不是為了丟東西，是為了打造好的生活品質。為此，我們挑選出不必要的東西，思考哪些東西是重要的，這個「篩選過程」本身才是斷捨離最有價值的地方，這是為了養成我們的生活眼光與品味，養成以實用性、效率與美感為導向的思維，養成思考的習慣和行為模式。

因此，別忘記「思考」的當下，記住這種感覺。斷捨離——或所謂的「極簡生活」，不只是丟棄，也有其他面向需要顧及，例如：你是否能夠簡化每日生活的步驟？如果每天都會用到的東西能擺在桌面上，而不是抽屜裡，是不是就能省下幾秒鐘拉開、關上的時間？

思考是最重要的。

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3. 不要為了丟掉雜物，因而丟掉與家人朋友的情誼，甚至「自己」

實踐斷捨離生活是一件很棒的事，但這不代表你需要強加在自己和身邊的人身上。養成斷捨離的習慣，學會減法生活，讓自己得以從囤物癖和雜亂環境中解放。這原本應該是一件很值得開心的事，然而卻也有許多嘗試斷捨離生活的人反而因此備感壓力，甚至導致挫折感。

壓力來源可能是自我要求：對於自己沒能果斷捨離而沮喪，心生抗拒或自我否定；也可能是受到親人朋友們的責難：對於沒有嘗試過斷捨離的一般人來說，把自己的財產、還能用的物品丟掉或許很反邏輯，甚至有點極端了。尤其對於上一代出生於物質主義盛行，崇尚「數大便是美」的長輩來說，極簡不是美感，反而可能顯得寒酸。

另一方面，如果家中收藏著親人好友們的贈品禮物，那麼扔掉與否又是個難題。這些東西未曾被用過，甚至沒有使用價值，但卻是親友的一片心意。雖然自己捨得丟棄，但卻可能傷害到他們的感情。

當你遇到上面這些情況時，請別忘記你的初衷：你是為了提升生活品質，讓自己能夠過得更好，才開始學習「斷捨離」的。讓自己過得好，感到舒適，這才是最重要的大前提。

如果因為無法落實斷捨離而感到壓力，那麽不妨先讓自己緩口氣，或是從小東西開始做起；如果顧及親友的感受，不妨先嘗試溝通，尋求「自己的生活」與「他們的想法」之間的平衡。假使仍然受阻，那也無需強求，只求能在自己的範圍內做好斷捨離，簡化生活就好。

重點在於：不需要強迫自己受罪，也不需要為難自己或身旁的人，只要想辦法讓自己的身心得以平衡，也就是找到能讓自己「舒適」的方法就好。畢竟，向理想中的自己邁進才是斷捨離的初衷；這是一個走出舒適圈的過程，但並不代表自己需要犧牲更多。

Dappei 結語：

防疫少出門，多在家，在這段待在家裡的時間，不妨抽空好好檢視自己的周遭環境，落實斷捨離，打造舒適空間，讓自己能夠煥然一新！



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原文：別被「斷捨離」綁架了！最理想的生活風格並不是越少越好，而是要找到身心的「平衡」

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】