現正分手中｜宋慧喬示範簡約風品牌襯名牌手袋　HERMÈS為限量版？

【宋慧喬／現正分手中／手袋】宋慧喬回歸作：韓劇《現正分手中》正熱播，除了首集激情床戲成為熱話，劇中穿搭造型亦成討論話題，宋慧喬不僅揹上HERMÈS限量手袋，亦穿着韓國本土品牌服裝及Nike波鞋，平價與奢華造型均值得參考。



【宋慧喬／現正分手中／手袋】宋慧喬回歸作：韓劇《現正分手中》正熱播，劇中穿搭造型亦成討論話題。(nowwearebreakingup_official@Instagram)

宋慧喬新劇手袋全公開 揹上HERMÈS限量版？

宋慧喬向來都被指為「帶貨女王」，隨2018年劇集《男朋友》，潛沉兩年多後回歸熒幕，宋慧喬亦秉承「帶貨女王」之稱，於《現正分手中》中的造型同樣引發搶購潮。宋慧喬於劇中飾演時裝設計師，故此每次出場均揹上不同名牌手袋，其中最為著目的是HERMÈS限量版Retourne Kelly 32cm，袋身印有「Couvertures et tenues de jour」主題的馬匹圖案，設計鮮明，售價約港幣18萬至20萬。

【宋慧喬／現正分手中／手袋】宋慧喬每次出場均揹上不同的名牌手袋，其中最為著目的是HERMÈS限量版Retourne Kelly 32cm。（ViuTV截圖）

FENDI手袋亮相 綁上彩色絲巾作點綴

身為FENDI代言人的宋慧喬亦於劇中用到多個FENDI手袋，包括Mon Trésor Mini Raffia Bucket Bag與經典Peekaboo Essentially款式，前者為水桶袋形設計，配合以拉菲草編織而成的「FF」logo，精緻可愛，充滿休閒感，但基於包邊與底部設計均為小牛皮材質，不失時尚奢華感。

【宋慧喬／現正分手中／手袋】宋慧喬亦於劇中用到多個FENDI手袋，在Peekaboo Essentially手挽帶上綁上彩色絲巾作點綴。(nowwearebreakingup_official@Instagram)

至於Peekaboo Essentially則是經典人氣款式，梯形輪廓搭配金屬牛角鎖，內層設有兩個隔層，實用度高且容易搭配造型；宋慧喬就於劇中分別以深藍色西裝褸與淺灰色西裝褸作配襯，其中1個造型，宋慧喬亦在手挽帶上綁上彩色絲巾作點綴；女生們平日配襯手袋時也不妨一試這樣的方法，為造型增添新鮮感。

▼▼▼【按圖看】宋慧喬於《現正分手中》用到的名牌手袋款式及價錢，HERMÈS為限量版？▼▼▼

韓國品牌牛仔套裝比名牌更搶鏡？

宋慧喬於劇中的套裝大多來自了韓國本土品牌MICHAA，品牌的服飾設計剪裁利落，走簡約幹練路線，故此宋慧喬選以用來搭配出多個優雅造型。而觀眾亦留意到宋慧喬其中1個牛仔造型，牛仔恤衫和闊褲出自於韓國品牌Your Name Here，經宋慧喬穿着後，品牌亦特意推出套裝優惠價，售KRW$225,000（約HK$1,474）。此外，宋慧喬亦穿上價格HK$850的Nike Air Max 90 Aurora，湖水綠配色令造型更活潑，同時增添一份親民氣息。

▼▼▼【按圖看】宋慧喬於《現正分手中》的穿搭造型及價錢，韓國品牌Your Name Here價格親民？▼▼▼

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