Chanel 2023春夏新手袋搶先看　迷你CHANEL 22、粉色「小方盒」

【Chanel手袋2023】Chanel每季的新手袋都是女生們的焦點，在日前的SS23巴黎時裝周上，Chanel就發布了2023年的春夏系列服飾及手袋，秀場上有多款吸睛的新手袋及小皮具亮相，令人目不暇給。以下就為大家整理了將於2023年3月上市的春夏系列新手袋款式。



CHANEL 22手袋自推出以來就一直人氣高企，一袋難求。今季的Chanel 2023春夏時裝秀上，Chanel就推出了小號尺寸的CHANEL 22手袋，手袋保留了輕盈而柔軟的皮革設計、「CHANEL Paris」吊墜，以及編織鏈條，小號尺寸不但令手袋更加小巧，同時又留有充足的容量，相信上市後會引起一輪搶購熱潮。

近年化妝箱手袋帶起了「小方盒」的手袋潮流，Chanel就推出了另一款全新的粉紅色「小方盒」手袋，袋身以Chanel標示性的粉紅色方格紋軟呢打造，附有粉紅色手提及編織鏈條，優雅又帶點俏皮。

【Chanel手袋2023】粉紅色「小方盒」手袋（Getty Image）

Chanel最經典的CF翻蓋手袋亦於新一季推出了奶黃色及湖水綠色的軟呢CF手袋，充滿春夏感的配色方便搭配不同的春夏造型。另外，亦有其他黑白軟呢款式以及心形扣特別款同樣值得入手。同時登場的還有漆皮貝殼包，分別有紅色及黑色可以選擇。

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除了手袋外，Chanel 2023春夏時裝秀亦有不少深受女生歡迎的小皮具亮相，例如有「愛心包」、「小圓桶」、晚宴包、手拿包等，盡顯不同風格。