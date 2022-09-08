7款CELINE秋冬新手袋登場　必搶復古小方盒、1款高達$14萬？

【CELINE手袋2022】CELINE的簡約設計風格向來都深受不少女生喜愛，CELINE日前就釋出了2022秋冬季的新手袋款式，當中最吸睛的就有老花復古小方盒、全新MATELASSE手袋等，部分更是時裝騷款式，更有一款售價竟高達$140,000，一起看看有什麼值得入手的新手袋吧！



CELINE手袋2022│TRIOMPHE帆布及小牛皮TRIOMPHE BOX手袋 $34,500

CELINE TRIOMPHE系列自推出以來就一直都大受女生歡迎，今季就新推出了一款復古小方盒手袋，採用了方盒形狀設計，配以TRIOMPHE帆布、四角以啡色小牛皮飾邊，同時再加上TRIOMPHE金屬開關，整個手袋的復古味十足，絕對是今季的必入推介。

CELINE手袋2022│TRIOMPHE帆布及小牛皮TRIOMPHE BOX手袋 $34,500（CELINE）

CELINE手袋2022│襯芯山羊皮MATELASSE單色CELINE飾鍊掛肩袋 $30,500

另一款值得留意的新款是MATELASSE手袋，手袋以山羊皮打造，配以長方形格紋，中間更有CELINE的標誌字樣。另外，手袋的容量亦不錯，可放下唇膏、電話等日常物品，並附有金色粗鍊條，可掛肩作腋下包使用。

CELINE手袋2022│襯芯山羊皮MATELASSE單色CELINE飾鍊掛肩袋 $30,500（CELINE）

CELINE手袋2022│鱷魚皮不對稱式手提包 $140,000

今季最貴的手袋非這款手拿包莫屬，全因手袋用了鱷魚皮打造，再配以羊皮襯裡，令手拿包馬上升值至$140,000。設計上，有別於一般長方形的手袋，手拿包採用不對稱式設計，並飾有低調的CELINE小標誌，令手袋個性感十足。

CELINE手袋2022│鱷魚皮不對稱式手提包 $140,000（CELINE）

CELINE手袋2022│平滑小牛皮BESACE CUIR TRIOMPHE手袋 $18,000

半月包的熱潮在2022秋冬季繼續延續，CELINE在今季於TRIOMPHE系列中加入了BESACE CUIR半月包， 手袋以平滑小牛皮製作，俐落的半月型設計線條感優美，同時配以同色系的TRIOMPHE釘扣開關，設計簡約，加上女生大愛的冰藍色，相信女生們一定對其愛不釋手。

CELINE手袋2022│平滑小牛皮BESACE CUIR TRIOMPHE手袋 $18,000（CELINE）

▼▼▼【按圖看】CELINE手袋2022│2022秋冬季新手袋款式及價錢▼▼▼