Fendi聯乘Tiffany & Co.　夢幻Tiffany Blue Baguette手袋登場

【Fendi X Tiffany & Co.】Fendi與Tiffany & Co.合作推出夢幻聯乘！Tiffany & Co.向來都是女生們喜愛的珠寶品牌之一，而Fendi的手袋則是歷久不衰。今次兩大品牌就破天荒進行聯乘，將Fendi的經典手袋Baguette Bag換上了Tiffany & Co.的夢幻顏色Tiffany Blue，相信推出後勢將引起女生們的搶購潮。



Fendi多年來在時裝界佔有一席位，雖然近年推出了Fendi First等不少新袋款，但說到最經典的款式，就一定要數Baguette Bag。為慶祝Fendi Baguette Bag推出至今經已25週年，Fendi打破過往於米蘭舉行時裝秀的傳統，選址改至紐約行騷，品牌大使李敏鎬和宋慧喬、許光漢等名人紛紛飛到當地睇騷，星光熠熠。

Fendi X Tiffany & Co.│Fendi打破過往於米蘭舉行時裝秀的傳統，選址改至紐約行騷。（Getty Image）

Fendi今季的時裝秀以Baguette Bag為主題，裙款、帽子、外套等服飾都加入了Baguette的設計元素。不過最令女生們驚喜的就是Fendi的男女裝藝術總監Kim Jones選擇與Tiffany & Co.破天荒合作推出夢幻聯乘，將Baguette Bag換上了Tiffany & Co.的夢幻顏色Tiffany Blue，並以夢幻的Tiffany Blue盒子包裝，手袋分別有亮面鱷魚皮、牛皮等材質，更推出了「小廢包」超迷你手袋。

另外，更有加入Tiffany & Co.珠寶元素的別注版Baguette Bag，整個手袋都鑲滿純銀、琺瑯、白金和鑽石，相當奢華。Fendi X Tiffany & Co.的限量Baguette Bag將於2023年首季推出，現時，Tiffany & Co.美國官網已開發電郵登記，讓有興趣的女生接收系列的最新消息。

Fendi X Tiffany & Co.│加入Tiffany & Co.珠寶元素的別注版Baguette Bag，整個手袋都鑲滿純銀、琺瑯、白金和鑽石。（Getty Image）

除了Baguette Bag外，亦有其他Fendi X Tiffany & Co.的時尚單品，全部都換上了女生最愛的Tiffany Blue夢幻顏色，分別有外套、冷帽、Cap帽、眼鏡等，從多方面感受Fendi X Tiffany & Co.的合作火花。