Louis Vuitton糖果色「牛角包袋」添2新成員　附3大手袋保養貼士

【Louis Vuitton 2022｜秋冬系列】秋天將臨，各大品牌開始換上秋裝，轉以溫婉的大地色系，但Louis Vuitton則大反其道，繼早前推出夢幻糖果色系的Over The Moon系列，今次再添2名新成員，加入湖水藍（Lilas）和薄荷綠（Vert D’eau）色，為早秋帶來甜美和活力色彩。不知大家看過手袋後都心動了嗎？



【Louis Vuitton 2022｜秋冬系列】Louis Vuitton早前推出夢幻糖果色系的Over The Moon系列。(IG@louisvuitton)

【Louis Vuitton 2022｜秋冬系列】Louis Vuitton Over The Moon系列近日再添2款新色。(Louis Vuitton)

有別於經典monogram，手袋壓有bubblegram圖案，較一般老花圖案增添圓潤感，加上牛角包般外形、雲朵般的膨脹效果，以及夢幻和鮮艷的糖果色，打造出年輕活力的氛圍。手袋亦配有的可調節長度布紋肩帶，以提升街頭味道，而金屬鏈帶則可作側肩或手提，營造出不同的造型配搭。手袋容量較小廢包大，可容下約一個薄身短銀包、一部iPhone和一把縮骨遮，而造工亦非常細緻，刺繡圖案透過精細縫絎技術，展現出奢華感。

【Louis Vuitton 2022｜秋冬系列】黑白穿搭可平衝糖果色手袋的搶眼度，塑造時尚感覺，(IG@louisvuitton)

【Louis Vuitton 2022｜秋冬系列】3大糖果色袋配搭術



不少人或對鮮艷色系感抗拒，覺得難以配襯。由於手袋的色澤飽和度不算高，偏向柔和色調，因此只要使用黑白穿搭，以線條感平衝色彩的搶眼度，便能塑造時尚感覺，不會過於高調。若然喜歡可愛和活力的風格，則可嘗試同色系服飾，增加整體的和諧感，或以具線條質感布料的服飾，提升高級細緻感覺。

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【Louis Vuitton｜2022秋冬系列】3大保養手袋小貼士



手袋以光滑的小牛皮製作，相較磨砂面或荔枝皮易刮花，因此需要小心保養。不少報道曾分享皮革手袋的保養法，要讓手袋保持接近無瑕狀態，可以每周以沾水的柔軟布料擦拭手袋，然後再用乾布抹乾，並放置通風地方，收藏時也要在手袋內塞滿雪梨紙，並放在防塵袋內，以免手袋被擠壓和變形。若想手袋持續光滑，可將皮革專用保養油倒在柔軟布料上，然後擦拭手袋，讓皮革保持最佳狀態。