CHANEL疑將加價10%　入門必買！WOC用量實測+5種揹法

【CHANEL加價2022／CHANEL WOC】CHAENL近年加價不斷，相信女生們都早已明瞭「早買早享受」的道理。繼今年初3月加價、7月傳出將再加價的消息後，CHANEL WOC亦疑似將加價，升幅高達10%！Wallet on Chain（WOC）一向都是CHANEL入門熱門袋款，不過容量上就令部分女生卻步，怕裝不下日常用品。以下《01女生》就為大家實測 CHANEL WOC 容量以及購買經驗。



日前，CHANEL 香港官網將經典款 WOC 的售價由 $23,300 調升至 $25,520，價錢加了$2,320，升幅高達10%，雖然價格在上調數天後就回復原價 $23,300，但就被視為是為下一次加價試水溫，因此想入手CHANEL WOC的女生們記得趁早入手！

▼▼▼【按圖看】CHANEL加價2022│CHANEL WOC最新售價（截至2022年10月17日）▼▼▼

早前，記者就於 CHANEL 專門店入手了黑金荔枝紋牛皮經典款 WOC，由於黑色荔枝紋牛皮加金扣的經典款 WOC 配搭一向都是 CHANEL 最保值、熱門搶手的 WOC 款式之一，因此記者在6月底 Walk-in 專門店時便留了聯絡電話輪侯留貨，10月初時才獲 SA 告知到貨，等了差不多3個月才成功入手。不過，按記者的經驗所見，如果不介意季節款式的話，專門店都有其他不少季節款的 WOC 可以即場買到，不用排 Waiting List。

CHANEL WOC│黑金荔枝紋牛皮經典款WOC（陳婉珺 攝）

容量方面，別以為 WOC 是不實用的「小廢包」，其實它「小而不廢」足夠放下日常出門用品。作為 Wallet on Chain，WOC 本來就可作銀包使用，因此記者使用 WOC 時都不會另外再帶銀包，把信用卡放袋內6個卡位便可。另外，WOC 亦有5個不同的內格及拉鏈位，可以放置現金及其他小物。記者在親身使用後，實測可以放下不少物品，包括：紙巾、藍芽耳機、粉盒、梳子、潤手霜、酒精搓手液、口罩套、員工證，發現 WOC 的容量比想像中大。

WOC 另一個吸引之處就是可以透過調整鏈條的長度來轉換5種不同揹法，分別可以：側揹、斜揹、手提、以及當手拿包使用，實用性及性價比極高。

▼▼▼【按圖看】CHANEL WOC 5種揹法▼▼▼