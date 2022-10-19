瑜伽褲出街︳長久穿瑜伽褲易有念珠菌 婦科醫生：病菌進入引炎症

瑜伽褲出街︳近幾年穿瑜伽褲外出非常盛行，除了作為運動服裝之外，更是新興潮流服裝之一。不過網絡上對於穿瑜伽褲作為日常裝束的看法兩極，不少女性贊成穿衣自主，卻有部分人覺得瑜伽褲太貼身，穿它在街上外出並不恰當。不過，撇開瑜伽褲的造型或時尚角度，其設計的確比較緊身，物料也不太透氣，經常穿著未知會不會對女性私處造成不良影響。



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瑜伽褲出街︳林芊妤（Coffee）早前因為穿着瑜伽褲拜山被指不尊重惹熱議，期後發起「着30日瑜伽褲」反擊網民。（IG ＠coffee89921）

林芊妤（Coffee）早前因為穿着瑜伽褲拜山被指不尊重惹熱議，其後她發起「着30日瑜伽褲」反擊網民，更直言是為了愛穿瑜伽褲的女性行動，認為女性不需要因為他人的異樣目光而放棄自己喜歡的裝束。穿著瑜伽褲走動的確非常方便，女生也確實有選擇自己喜歡的衣著的權利，不過長時間穿著瑜伽褲等緊身衣物有可能為女性私密處帶來壞影響。

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瑜伽褲出街︳瑜伽褲彈性十分高，能有效提高運動時的活動度和舒適感。（IG @misselvani）

瑜伽褲彈性十分高，能有效提高運動時的活動度和舒適感。瑜伽褲質料大多使用尼龍及人造纖維製造，相對於棉質，其延伸度較高，能方便女性做出不同伸展動作，以及防止走光或移位而影響運動狀態。但這兩種物料的吸濕力與排汗功能均較弱。運動後，汗水難以散發及排走，下體私密處若長時間處於潮濕悶熱的環境中，會易造成不適和痕癢。

婦產科方秀儀醫生（由受訪者提供）

《01女生》就穿著瑜伽褲等緊身衣物會否造成女性身體不良影響詢問過婦產科方秀儀醫生，方醫生指，瑜伽褲剪裁貼身，加上物料可能不太透氣，因此容易「侷著」濕氣、滋生細菌或念珠菌。同時增加內褲與外陰、肛門和尿道口的摩擦，或使周遭病菌進入陰道或尿道，引起陰道炎、尿道炎或毛囊發炎。