瑜伽服穿搭｜Coffee分享瑜伽褲6大正確穿法　輕鬆化解尷尬三角區

隨著運動風崛起，運動服充當私服外穿也是常見的事。加上，現在的運動裝越來越時髦，穿出街給人又帥又酷。而在眾多運動服裝當中，最受歡迎的便是瑜伽褲，因為瑜伽褲的高彈性的面料穿著非常舒服。



但瑜伽褲讓人止步的原因是過於貼身，不小心就會陷入三角區尷尬的情況，瑜伽界KOL Coffee Lam最近在YouTube頻道分享了6個穿瑜伽褲的法則，現在我們一起跟著她學習吧！

6個穿瑜伽褲的法則 化解三角區尷尬！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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法則1：選擇三角形的褲襠設計

要減少下體顯現的問題，除了材質方面要多加注意，選擇三角形的褲襠是解決下體顯現的問題的重點。另外，瑜伽褲的腰身長度需到恥骨的位置。

法則2：無痕肉色內褲是最好的搭配

喜歡穿淺色瑜伽褲的女生，記得內搭無痕肉色內褲才能避免內褲顏色顯現出來。Coffee也提及，選擇大一號的內褲才不會把臀部勒住，能更好地展現臀部的美。

法則3：選擇非橡皮筋的褲子

有橡皮筋的褲頭固然看起來比較緊，但是也容易擠出腰部的肉以致顯胖，因此，應選擇大面積的腰封設計，不但能遮肉，也更舒服。

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法則4：高腰設計顯腿長

對於5:5比例的女生來說，選擇高腰身的瑜伽褲能把腿顯得更長，腿長自然能修飾身材比例。

法則5：穿適合自己尺碼的瑜伽褲

不管是過鬆還是緊都影響造型分，別為了顯瘦或者修飾腿型就選大一碼或者小一碼，只有剛剛好才最好看。

法則6：做自己

懂得欣賞自己的美麗，不需要太在乎外界的眼光。

以上是Coffee Lam累積10年穿瑜伽積下來的心得，想要觀看完整教學視頻可以點擊下方！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】