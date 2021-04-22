穿瑜伽褲下體現形好尷尬？　避免走光顯腿粗5大準則挑選瑜伽褲

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-04-22 11:57

瑜伽／瑜伽褲｜如今不僅愈來愈多女生愛上做運動，就連運動服裝亦成為時下流行的一種穿衣潮流，充滿時尚感又顯身材的瑜伽服成為女生運動服飾的首選。市面上各種瑜伽褲款式琳瑯滿目，該如何挑選一條外形美觀又適合自己的瑜伽褲呢？

充滿時尚感又顯身材的瑜伽服成為女生日常流行的時尚服裝。（coffee89921@IG）

挑選瑜伽褲5大準則

從健身室走到街頭，瑜伽褲不再局限於運動，甚至成為時下常見的穿搭單品，簡約設計時尚又方便。瑜伽褲款式多樣，無論顏色、剪裁、面料、風格各有不一，挑選合身又親膚的瑜伽褲至關重要。

有些女生誤選尺碼小的瑜伽褲為了炫耀身材適得其反；有人選錯質地導致運動大量出汗時造成黏膩不適感；又或者選錯瑜伽褲款式導致敏感部位現形的尷尬問題。無論是運動新手還是老手，挑選一條舒適又品質好的瑜伽褲，運動或外出時才能得心應手，穿出氣質成為運動型美女！

選錯瑜伽褲面料，當運動大量出汗時會造成黏膩不舒服感。（misselvani@IG）

【按圖看】挑選瑜伽褲5大準則公開！避免私密處現形關鍵看「這個」地方？▼▼▼

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10款人氣瑜伽褲推薦

近年瑜伽服品牌多不勝數，不僅穿起來舒服，而且設計時尚又獨特，風格多變大受女生歡迎，不少品牌人氣高企包括「lululemon 」、「alo」、 「TITIKA Active」等，突顯身材線條美感之餘，又不容易與他人「撞衫」，讓運動不再單調同時充滿時尚感！

時尚又顯瘦的瑜伽褲不僅實用，更是突顯時尚造型的關鍵。（misselvani@IG）

【按圖看】lululemon、alo等人氣品牌，10款顯瘦又時尚瑜伽褲推薦】▼▼▼

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