名牌短銀包｜精選7大經典款：CHANEL 精緻時尚、CELINE 簡約優雅

名牌短銀包｜女生們越買手袋越細，一個精緻時尚的短銀包就必不可少。《01女生》就為大家集合了多款值得入手的名牌短銀包，包括CHANEL、LOEWE、CELINE、CHANEL等，款式都是經典不過時，其中這款只需$1,850就可以入手，在考慮換新銀包的女生可以參考一下！



短銀包推介︳BOTTEGA VENETA Cassette intrecciato leather wallet HK$5,500

購買方法：NET-A-PORTER

Bottega Veneta的這款短銀包，採用了品牌經典的Intrecio編織技術製作而成，並由工匠們手工訂製，每一個都是獨一無二的存在。銀包配有拉鍊隔層可存放零錢，打開後會一個可放紙幣的夾層以及六個卡片位，很實用。

短銀包推介︳SAINT LAURENT Cassandre small matelassé leather wallet HK$4,450

購買方法：NET-A-PORTER

SAINT LAURENT的這款銀包，採用馬特拉塞凸紋皮革製成，並飾有品牌經典「Cassandre」Logo，設計時尚又經典。此外銀包採用前翻蓋式設計，打開後會一大格收納空間和2個卡片位，以及在銀包背面還有一個卡片收納位，可擺放常用卡片。產品大小亦是很適合小手袋使用，不太佔空間。

短銀包推介︳LOEWE軟皮拉鍊銀包 HK$5,850

購買方法：NET-A-PORTER

LOEWE這款銀包用兩種質地的皮革製成，外圍使用紋理的皮革，不易劃花，配有多個卡位可容納不少卡，更設有拉鍊格，可放零錢，簡約得來亦非常實用。

LOEWE雙色軟皮銀包 $5,850 (圖片來源：net-a-porter)

短銀包推介︳CELINE珠地小牛皮小型三摺銀包 HK$4,700

CELINE小牛皮銀包同樣設計簡約優雅，看似簡單卻充滿細節和小巧思，裡面除了有鈔票隔層和5個卡位，中間還有硬幣袋位。現在官網提供純白色和鵝卵石灰選擇，兩色都是溫柔爾雅，很適合氣質女生！

短銀包推介︳鵝卵石灰色很有質感（圖@CELINE官網）

短銀包推介︳CHANEL經典款細號垂蓋銀包 HK$6,900

Chanel 入門單品相信定定必是銀包，而這款短銀包採用了細膩的小羊皮，配上品牌經典的雙C鈕扣，將品牌多個經典元素完美融合。銀包備有6個卡位及鈔票位，對於卡片較多的女生來說會是很實用。

短銀包推介︳經典款細號垂蓋銀包一直都是品牌熱賣單品（圖@CHANEL官網）

短銀包推介︳Dior LADY DIOR LOTUS銀包 HK$5,800

Dior 的這款短銀包採用了黑色Cannage 藤格紋圖案，銀包以羊皮製，旁邊配上「DIOR」吊飾，將DIOR 的經典元素完美展現！銀包的間隔同樣很實用，備有4個卡位、鈔票位及按釦開合袋。

短銀包推介︳銀包旁邊的「DIOR」吊飾超美（圖@Dior官網）

短銀包推介︳Tory Burch Walker Mini銀包 HK$1,850

Tory Burch 的這款短銀包採用意大利小牛皮，全黑設計，配上啡色及金色標誌帶扣，銀包選用荔枝紋，更添高雅！銀包備有6 個卡位、硬幣袋位及2個鈔票位。