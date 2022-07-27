5款精選平價手袋　ZARA雲朵包、小CK WOC、JW Pei腋下包4百內入手

好不容易工作了半年多，是時候帶給自己些小確幸囉～



小編特地整理出價格在500元內的平價手袋，讓你可以無痛購入！便宜又好看！

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ZARA 扭結迷你手拿包

好看到瘋掉！ZARA推出的這款迷你手拿包，在兩側扭結細節，包包又做成抓皺的雲朵澎澎感，配提帶和可拆式斜背帶，包口還有拉鍊，不怕東西掉出來，官網直接就能直接買，別猶豫了。

ROBINMAY 蜜糖果漾斜背包

由Ella代言的台灣品牌ROBINMAY，它們這顆蜜糖果漾斜背包，使用高級PU訂製皮革，摸起來柔軟又平滑，隱形磁扣封口設計，很適合常常忘記把包包關好的粗心女生，裡面還附有文青皮卡套和隨身日照鏡呢～BTW，長夾也裝得進去！

MANGO Baguette掀蓋包

MANGO不是只有衣服而已，它們家的包包，也是國外時尚控們會特別注意的品項唷！例如這款超萌的Baguette掀蓋包，圓滾滾的外型搭配掀蓋設計，越看越像是顆青蘋果，揹起來一秒散發少女俏皮活力，溫馨提醒你，2022年大勢色是綠色，你真的該收。

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CHARLES & KEITH 子母扣摺疊短夾

有沒有人是WOC的愛好者呢？小CK所推出的這款子母扣摺疊短夾，色調猶如夕陽灑落沙灘般靜謐溫柔，浪漫典雅的色澤與外型，以金屬原色LOGO及鍊條背帶襯出個性與精緻度，符合現代甜而不膩、帶點堅毅性格的女人形象。

JW Pei Eva 單肩包

主打「純素皮革」的JW Pei，時髦的外型、具有環保意識的概念，向來深獲不少穿搭潮人的喜愛，他們家的Eva 單肩包也一直是品牌非常搶手的品項，從薰衣草紫、象牙白、冰藍色、玫瑰色...超過20種顏色，任何風格的女生都能買到喜歡的色系。

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