Rolex｜勞力士熱門手錶市價回升　綠水鬼、Daytona最新市價一覽！

【Rolex市價｜勞力士升值手錶】勞力士手錶保值眾所周知，向來都是不少女生的投資之選，不過根據日媒報道所知，在今年早期勞力士持續跌價，熱門錶款例如 Daytona 、綠水鬼等市價均有下跌！直至10月，根據英國知名二手交易平台 SUBDIAL 官網顯示，多款手錶開始有輕微回升的趨勢，《01女生》記者為大家整合8大升值錶款最新市價！



【Rolex市價｜勞力士升值手錶】勞力士手錶保值眾所周知，向來都是不少女生的投資之選！（vvyeo@IG）

【Rolex市價｜勞力士升值手錶】Rolex Daytona（RLX-116505）£42,410（港幣約$376,396）

Rolex Daytona 一向也是最具升值潛力錶款，玫瑰金主色配搭黑色錶面，集時尚優雅於一身，引來一眾女生收藏！Rolex Daytona 116505 於今年中市價一度急升至 £54,510（港幣約$483,786），雖然後來有跌價的趨勢，但近日開始有輕微回升，在過去30日錄得 2.1％ 升幅，較去年同期相比升值了 11.2％。

【Rolex市價｜勞力士升值手錶】Rolex Daytona（RLX-116505）（Rolex 官網）

【Rolex市價｜勞力士升值手錶】Rolex Daytona（RLX-116505）£42,410（港幣約$376,396）（SUBDIAL 官網）

【Rolex市價｜勞力士升值手錶】Rolex Submariner Date（RLX-116610LV）£18,336（港幣約$162,735）

水鬼系列是勞力士的大熱款式，其中以綠水鬼特別受錶迷歡迎，向來有升無跌的綠水鬼在今年3月市價一度升至 £22,800（港幣約$202,354），後來持續跌價，到最近一個月才開始有回升跡象，過去30日錄得1.6%升幅，較去年同期相比升值了 17.2％。

【Rolex市價｜勞力士升值手錶】Rolex Submariner Date（RLX-116610LV）（Rolex 官網）

【Rolex市價｜勞力士升值手錶】Rolex Submariner Date（RLX-116610LV）£18,336（港幣約$162,735）（SUBDIAL 官網）

【Rolex市價｜勞力士升值手錶】Rolex Daytona（RLX-116523）£17,858（港幣約$158,493）

Rolex Daytona（RLX-116523）與去年同期相比，市值增加了 24.5％，於今年5月，市值曾一度飆升至 £19,004（港幣約$168,664），後來持續跌價，直至近2個月才逐漸回升，近30日錄得2.1%升幅，較去年同期相比升值了 24.5％。

【Rolex市價｜勞力士升值手錶】Rolex Daytona（RLX-116523）（BestWatch.com.hk）

Rolex 勞力士升值手錶｜Rolex Daytona（RLX-116523）£17,858（港幣約$158,493）（SUBDIAL 官網）

【Rolex市價｜勞力士升值手錶】Rolex GMT-Master II（RLX-16710） £11,784（港幣約$104,585）

Rolex 人氣百事圈錶款 GMT-Master II，在最近30日，升值了0.3%，較去年同期相比升值了 12％，現在二手市場市價為 £11,784（港幣約$104,585）。

【Rolex市價｜勞力士升值手錶】Rolex GMT-Master II（RLX-16710）（Rolex 官網）

【Rolex市價｜勞力士升值手錶】Rolex GMT-Master II（RLX-16710） £11,784（港幣約$104,585）（SUBDIAL 官網）