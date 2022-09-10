Cartier手錶比Rolex更值得入手的4大原因　保值性佳設計辨識度高

勞力士是全世界最有名的手錶品牌這點無庸置疑，但他們家也能算是全球最顯赫的奢侈品品牌嗎？這個答案可能就不是那麼篤定了。



因為在奢侈品領域至少有CARTIER卡地亞這個品牌可以和勞力士相提並論，甚至他們家產品的多元性和影響力還要高過勞力士，因此要說卡地亞手錶是不下於勞力士手錶的選擇，這個說法並非是對前者的溢美，而是他們真的有本錢可以與勞力士一拼。

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勞力士手錶壓倒性勝利的主要優勢

傳統認知裡會覺得勞力士手錶比卡地亞手錶更優的部分，可能在於勞力士手錶基本上都有瑞士天文台認證保底，而且品牌通過COSC後還會再把手錶從頭檢測一次以確保其符合勞力士自己的Superlative Chronometer認證；相較之下，卡地亞手錶就沒有走天文台認證這一塊，所以光從認證、精準度表現等層面來看，勞力士手錶優於卡地亞手錶似乎是顯而易見的事實。但要注意的是例如Oyster Perpetual 41和錶殼尺寸相同的Pasha de Cartier，兩者的機芯雖然一個有天文台認證一個沒有，但是你實際佩戴時並不會覺得有天差地遠的感受。帳面上Oyster Perpetual 41搭載的3230機芯內含Chronergy擒縱結構，每日走時誤差值為±2秒，至於Pasha de Cartier搭載的1847 MC機芯則是-3～+7秒，所以從內部機芯規格比較，勞力士乍看是贏了，但是評論一款錶的優劣有時應該看的是全面性，而非只有走時精準度這一部份。

有關卡地亞手錶不比勞力士差、甚至更值得買的論點，至少可以從以下四個角度加以衡量與比較：

1. 設計辨識度

高級手錶是一種身份地位的象徵，但是也是要有識貨的人看得懂才能彰顯手錶價值與主人品味，例如有人戴著百達翡麗的5270P萬年曆計時碼錶走在路上，但他不一定會引起旁人注意，今天如果一個人戴著的手錶有著坑紋錶圈、小窗凸透鏡，配置蠔式錶帶或紀念型錶帶等元素，你可能遠遠看到就會發現那人手上疑似戴著勞力士手錶。而卡地亞手錶也屬於他們的招牌設計元素，例如銀白色面盤設有軌道式刻度以及黑色羅馬數字時標、錶冠鑲上藍寶石等，從這些特徵也是可以快速辨認出卡地亞手錶，所以要比辨識度，卡地亞手錶不會比勞力士手錶差到哪。

2. 歷史定位各有千秋

人們之所以對勞力士手錶情有獨鍾，和品牌的製錶工藝、與時俱進的科技有關，以及對他們家過往創作出最早的防水手錶和專為探險家而生的故事著迷，不過目前更多人佩戴勞力士手錶是一種跟風或是想要炫耀的心態。相對地佩戴卡地亞手錶就比較偏向展現品味的作用，畢竟上流社會早在20世紀初期就對卡地亞手錶讚不絕口了，不少皇室成員、名流與演藝明星都是卡地亞手錶的愛戴者，因此佩戴卡地亞手錶除了工藝面之外，還同時融合了品味、逸趣、優雅與身份地位象徵等各方面目的，這點似乎卡地亞手錶會比勞力士手錶顯得更全面一些。

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3. 手錶的市場保值性

勞力士手錶炙手可熱的一個原因在於它們的保值性佳，現在很多勞力士熱門錶都是高於定價許多，目前卡地亞手錶的溢價率倒沒有像勞力士手錶般誇張，但是從近年卡地亞古董手錶在拍賣會上的表現來看，如果有將他們家手錶好好保存，日後的保值性同樣令人感到興奮。在勞力士的世界中，他們純粹圍繞手錶這個絕對核心，但是卡地亞則是自成一個包羅萬象的「系統」，包括手錶、珠寶、皮件、香水等等，可能就是因為卡地亞的產品範圍廣，所以不會被認為像勞力士一樣屬於最有名的高級手錶品牌，因為卡地亞在其他領域方面的表現同樣也是有目共睹，多少分散了市場的注意力。附帶一提，卡地亞手錶的入手門檻相對勞力士手錶的入手門檻親切許多，入門的卡地亞手錶不用港幣3萬就能買到，這也讓人更快速且容易有機會體驗到卡地亞的奢侈品世界。

4. 網路社群聲量

一般來說在鐘錶媒體的網站上，勞力士手錶的文章人氣總是一枝獨秀，大家都很愛看有關勞力士手錶的消息或八卦，不過在社群平台上，卡地亞週邊產品的聲量整體而言反而高於勞力士，可能是因為高級手錶還是相對小眾的市場，但是一般人對於奢侈品的注意力卻會先於名錶這個單一項目，加上卡地亞常會找一些既時尚又有品味，並在社群上活躍的明星擔任品牌大使，這也會拉攏更多年輕世代關注卡地亞品牌形象與他們的產品，就算年輕一代比較沒聽過卡地亞曾擁有「皇帝的珠寶商，珠寶商的皇帝」的稱號，也不一定知道品牌著名作品Tank的設計靈感是來自一戰時法國擁有的雷諾FT17輕型坦克，但他們一看到卡地亞Tank手錶，還是可以迅速認出這是出自哪個品牌，並且明白它所擁有的高貴價值。

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從以上各方面而言，卡地亞手錶幾乎可以辦到如同勞力士手錶能做到的任何事情，甚至他們還能比勞力士手錶做得更多，卡地亞手錶同樣擁有特色獨具的美學風格、產品也力求精緻有型，而發展至今日，佩戴卡地亞手錶不會像勞力士手錶給人一種比較炫富的感覺。固然在手錶內在品質單方面表現，卡地亞還不如勞力士般讓人印象深刻，可是卡地亞手錶在其他層面可以彌補例如精準度上的不足之處，因此在苦追勞力士手錶不得的年代，轉而將眼光放在像是卡地亞這種風格更全面的品牌身上，獲得的滿足感不見得會比勞力士手錶低。

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