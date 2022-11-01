冬季必備長筒靴！5個超實用穿搭靈感 　換上牛仔褲顯高又顯瘦

【冬季穿搭︳長筒靴造型靈感】冬季必備服飾除了厚外套、毛衣、衛衣外，靴子也是不能少！當中尤其長筒靴，不僅有保暖功效，還能遮蓋小腿肌修飾腿形，而且就算是再簡單的穿搭，換上了長筒靴，也能增添時尚感！不少女生對長筒靴的形象停留在搭配連身裙、A字裙，較有女人味或個性但穿搭，但事實上即使換上了簡單服裝，也能輕鬆轉換不同風格造型，這次分享幾位韓國網拍（98도씨、스튜디오、예은 그리고 모던로브）模特的長筒靴造型，一起從他們身上找找靈感！



【冬季穿搭︳長筒靴造型靈感】1︰百褶裙＋長筒靴

【冬季穿搭︳長筒靴造型靈感】百褶裙的配搭充滿活力又甜美（IG@98.c_project）

充滿活力的百褶裙同樣是很好搭配的單品之一！在還不太冷的天氣，穿著迷你百褶裙不僅能夠露出部分腿部，拉長下半身比例，更會有顯高效果。上身搭配毛衣，也能營造充滿俏皮的感覺，也可以搭配較寬鬆的衛衣、長袖衫等，輕鬆演譯出甜美的穿搭風格！

【冬季穿搭︳長筒靴造型靈感】2：緊身牛仔褲＋長筒靴

【冬季穿搭︳長筒靴造型靈感】搭配緊身牛仔褲可以顯出凹凸有致的身材曲線。（IG@906studio_official）

長筒靴雖然能遮著小腿的肉，但不少女生都擔心會顯得笨重，但其實只要選擇離膝蓋3cm左右長度的長简靴，搭配緊身牛仔褲，就能在視覺上顯出雙腿纖幼修長！還可以搭配露腰的針織衫，牛仔褲則再搭配一條皮帶，這樣更能顯出凹凸有致的身材曲線！

【冬季穿搭︳長筒靴造型靈感】3：針織衫＋短裙＋長筒靴

【冬季穿搭︳長筒靴造型靈感】針織衫＋短裙＋長筒靴的穿搭同樣顯瘦！（IG@nohohon_）

在早晚溫差大的天氣，很適合換上針織衫、短裙及長筒靴的搭配，這樣的穿搭不但有助修飾身形，略寬鬆的筒圍也顯得雙腿纖瘦，除了百搭黑色款外，復古的深啡色和近年大熱奶茶啡色的長筒靴也很適合，可以營造出更知性的感覺！

【冬季穿搭︳長筒靴造型靈感】4：連身裙＋長筒靴

【冬季穿搭︳長筒靴造型靈感】連身裙的搭配會顯得溫柔且知性！（IG@906studio_official）

平日穿搭偏向優雅知性，飄逸的連身裙搭配一雙啡色長筒靴，充滿氣質又有個性；或是搭配米白色長靴，走起路上猶如溫柔且好親近的鄰家女孩。另外長筒靴的靴型設計可以選擇尖頭型，有助修飾腳形。在天氣冷的時候，再搭配一件色彩淡雅的大衣，會顯得更知性！

【冬季穿搭︳長筒靴造型靈感】5：西裝外套＋長简靴

【冬季穿搭︳長筒靴造型靈感】西裝外套的搭配會更有乾淨俐落的個性！（IG@98.c_project）

西裝外套近年在日韓台，不再僅是上班族會穿的單品，不少女生也會把它加進日常穿搭之中。西裝外套內搭白色的長袖衫或針織衫，下身再搭配同色系的窄身褲或短裙，最後當然是一雙深色系長简靴，立即就有乾淨俐落的個性風穿搭了！