穿搭教室｜梨形身材必學　選購闊腳褲4大秘訣　這版型顯腿長纖瘦

什麼樣身材的女生買褲子最難？小編認為，就是腰細、屁股肉的女生，買褲子最累了～



褲子版型一沒選好，整個人的重心瞬間往下，臀寬人又矮，真的好慘，聽到你內心崩潰的吶喊，小紅書上的網友也就整理了4招，讓你能順利買到適合自己的褲子喔！

梨形身材最適合寬褲

小紅書網友奧莉醬認為，對於腰細、屁股大的梨形身材，最適合的褲子就是「寬褲」了！她說明，因為褲子和腿部之間的空間感越大，別人看到你，就會以為你本來就很瘦！反之，當梨形身材女生穿了合身的緊身褲，很容易暴露腿型、臀型缺點，她還補充，寬褲不只適合梨形身材，就連腿細的女生也很適合，「這類的褲子，可以填補了細腿女生缺失的豐腴感。」

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買褲注意「腰臀比」

為什麼有些品牌的褲子，你穿起來就剛好，換到別家，卻會出現一個尺碼腰剛好、屁股太小，或是腰太大、屁股剛好的窘境，這一切～都和褲子本身的「腰臀比」有關！奧莉醬分享，要計算褲子的臀腰比，就先拉到最下面的尺碼表，用腰圍除臀圍，得出來結果 建議是找<0.7的版型，一條顯腰細又能在屁股位置保有空間感的寬褲，就get到啦！

褲長不能隨便

切記！「寬褲，寧長勿短！」奧莉醬建議，身高在160cm以下的女生，適合的褲長就是在90-100cm；160cm以上，適合的褲長就是在100-110cm，有一定長度的褲子，穿起來才能達到修飾、顯高的視覺感。

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褲子材質，太軟、太挺都不好

奧莉醬點出，褲子的材質太軟，就代表它本身支撐力不夠，布料會直接貼在腿上，雙腿和褲子沒有空間，腿型就會很明顯；太挺，褲子就會變成橫向的走向，光是站在那，褲子本身就有膨脹效果，看起來很壯，「褲子的材質，要又垂又墜，兼具軟和厚度，褲子的視覺走向就是往下，穿在身上才，整雙腿才會長又直。」

寬褲搭配公式

買了褲子，也要知道該如何搭配呀～奧莉醬提到，因為現在的流行趨勢，基本上，店家在推出上衣時，都會考量到要能搭配寬褲，在即將到來的早秋，就能搭配修身的針織上衣、西裝外套，或是寬鬆的毛衣，營造出慵懶的氛圍感，天氣變涼後，也能改換搭配風衣、大衣外套，藉此達到上下比例平衡，不會有頭重腳輕的感覺。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】