厚片、胸大女穿搭教學　4大注意事項　小露性感更顯瘦告別大媽感

當胸小的女生，看見胸大的女生，總會羨慕，好豐滿，身材好好呢！但是，胸大，其實很煩惱。胸大不僅在做跳躍等激烈動作時是個負擔，一旦想穿個吊帶上街，路人總會把眼神重心放在你的胸前兩區豐滿的肉肉上。



另一個煩惱就是，其實胸大的女生並不胖，但是因上圍豐滿，讓整個人看起來很厚重。究竟胸大女生，應該怎麽穿才看起來顯瘦呢？

胸大女生想穿衣顯瘦要注意這4件事，別糟蹋了原本的好身材！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 在內衣做調整

大胸女生要穿衣看起來顯瘦，首先要做的就是從內衣下手。大胸要顯瘦，絕對不要挑Push Up內衣，讓原本就豐滿的胸部隆起，穿衣時便會讓你看起來更「雄偉」和「厚實」。大胸女生可挑選一般無厚墊海綿，但有承托力的內衣，又或是現下非常盛行的貼身輕薄款背心式內衣，減低胸部隆起的幅度，讓你在穿衣服時更顯瘦。

2. 穿背心時貼上乳貼

明明別人穿得好好的一件背心裙，看起來小清新，或是滿滿的高級感，怎麽大胸妹子一穿上，就有點夜店感？大胸女生在穿小背心時，把內衣拿掉吧，適時放縱一下勒得緊繃繃的胸部。你可以挑選一對乳貼，在穿背心時貼上，這樣可以避免看到內衣肩帶，影響美觀，還可以讓胸部在視覺上看起來小很多，也顯瘦。

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3. 大胸女生最NG的衣物單品

對大胸女生而言，毛衣以及剪裁過於貼身的高領穿搭，絕對是顯胖的「災難級」穿搭。過於貼身的高領子穿搭，讓頸項，胸部，腰部，全都連成一線，再加上貼身剪裁，容易讓整體看起來非常臃腫。而毛衣，本來質感就厚，大胸妹子穿上之後，會顯得又腫又胖。

4.大胸女生必入衣服單品

大胸女生最顯瘦的穿搭可挑像是緞面布料以及雪紡輕薄布料的襯衫或是背心。悄悄把上衣挑大一號，略帶Over Size再加上曲線柔和的布料讓你看起來更骨感。在穿襯衫時，可以微微打開兩顆鈕扣，露出鎖骨，露出你的優勢，可稍微露出一點胸部線條，又顯瘦又性感。

只要找出大胸女生的穿搭小訣竅，那麽就不必再擔心每次的穿搭，都讓自己看起來肉肉胖胖，其實都是衣服在作怪！

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【本文獲「Goody25」授權轉載。】