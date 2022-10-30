穿搭｜Jennie、Lisa同款私服愛牌公開　毛衣、西裝褸、闊腳褲必買

不用出國也可以快速到手喜歡的韓國設計師品牌！



喜歡韓系穿搭的姊妹們，過去兩年大家一定被悶壞了吧？隨著各地旅遊解封，大家的錢包也要準備解封，不過小編看現在機票還是貴貴的，想要速速到手韓牌的服裝單品還是需要一點重本，其實妞妞們現在不用出國也是可以快速到手喜歡的韓國設計師品牌，快來看看有哪些吧！

5個受明星熱棒的韓國設計師品牌，還未置新裝的姊妹們手刀網購吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. ADER ERROR

紅到跟PUMA、ZARA、Casetify等知名品牌都推出聯名的聖水洞小藍牌ADER ERROR，可以說是韓國設計師品牌中的大勢，許多韓星藝人也都是這個品牌的粉絲之一，甚至連Justin Bieber的超模老婆Hailey Bieber都穿過他們家的西裝外套，連Blackpink成員Jennie也不例外，過去她就曾上傳自己穿著ADER ERROR毛衣的自拍照。

偏中性街風格的ADER ERROR其實是由多位設計師所組成，集結各領域專業人士一同設計，不僅僅是服裝，包括廣告、建築、室內設計及餐飲業等都囊括在他們的時尚版圖中，而品牌從未露面的設計師們也一直讓這個牌子有一種神秘的色彩，ADER ERROR近幾年在時尚圈以「無性別」設計為名，透過Oversized廓形、解構拼貼及大膽用色等元素，絕對是喜愛穿搭造型的朋友們必須入手的品牌之一！

本季在各式基本款單品中打破常規思維，以不規則下擺、變形Logo等趣味巧思開啟秋冬序曲。例如秋冬必備西裝外套，以簡約深灰色調搭配寬肩輪廓，非常規剪裁與充滿街頭感的刺繡標籤，打造每一處皆為細節的特色單品。

另一特色配件是以品牌最知名的拼接與解構設計，打造吸睛單品「卡車司機帽」，將網帽與品牌標語結合，成為日常穿搭中的吸睛亮點配件。

2. KIMHĒKIM

近年崛起的韓國熱門品牌KIMHĒKIM在2014年於巴黎創立，是BLACKPINK成員Lisa、Red Velvet成員Joy等女星私下經常穿搭的愛牌之一，品牌設計師Kiminte曾在BALENCIAGA工作，而自創品牌的設計也融合了韓國街頭潮流元素及法式優雅俐落的風格。

在服裝的設計上除了基本的日常單品之外，也有一些非常有實驗性的作品，像是改變服裝的原型和輪廓，在本季更是將招牌的蝴蝶結元素尺寸放大，無論在白色T恤和牛仔褲等基本單品上都可以看到這樣的元素，讓服裝單品穿上深厚的視覺張力十足！

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3. SJYP

結合前衛潮感與Y2K風格的特色品牌SJYP，是由韓國情侶檔設計師Steve Jung和Yoni Pai聯手創立，在服裝作品的設計上融合了街頭、運動及復古等元素，打造出充滿魅力及趣味性的時髦品牌，強大的造型感讓品牌在成立之初就受到許多服裝造型師、穿搭網紅們的關注，像是孔曉振、泫雅和李孝利都常穿著這品牌的服裝單品。

而SJYP在本季則是透過不同材質的拼貼和解構式剪裁，在各種日常穿搭的經典單品上做出充滿創意活潑的設計，尤其是在丹寧牛仔褲上，以多層次設計搭配刷破撞色布料，為酷酷的街頭風格加入了一點甜美的細節！

4. RECTO

一詞有「書籍的右頁」、「紙張的正面」之意，作為品牌的寓意就是希望能從一片空白頁開始展現屬於自己的穿搭風格，整體的品牌設計風格俐落、用色也很極簡，剪裁上刻意模糊男裝和女裝的界線，剛好跟上時髦的中性風格，是屬於簡約卻不無聊的實穿設計。

RECTO本季服裝的設計上維持以往的簡約風格，不過將針織上衣、長版洋裝等日常穿搭單品透過特殊領口設計與收腰、短版廓形的剪裁，讓服裝展現俏皮的女人味；微墊肩的西裝外套，搭配向內收窄的腰部曲線，簡潔幹練的正裝設計，就算是辦公室的穿搭也能輕鬆的完成！

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5. JUUN.J

由韓國設計師Jung Wook Jun創立的同名品牌JUUN.J，品牌的服裝設計多偏向寬大的輪廓線條和工裝作為主要風格，款式上融合街頭文化與軍裝元素，用色單一、簡約，剪裁上也偏向強烈的解構式，酷勁十足還帶著暗黑氛圍的穿搭感讓在2016年更吸引到G-Dragon、太陽兩人為品牌拍攝過形象照！

2022早秋以及2023早春系列中，有以刺繡衍縫的設計及寬大的特殊剪裁與寬鬆輪廓，以及腰間特殊挖空造型、透膚紗質、破壞針織的設計元素打造穿著時的層次感，可以說是非常接近精品大秀感的品牌之一。

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