GU秋冬必入穿搭單品15+　學院風冷衫、幹練闊腳褲、優雅百摺裙

天氣開始轉涼，相信女生們都開始準備轉季的秋冬衣物。GU的服飾向來都深受不少女生歡迎，店內亦已經推出了一系的秋冬服飾，包括衛衣、針織衫、長裙、褲款、外套等，很多都百搭易襯，以下就為大家精選了15+款GU秋冬必入穿搭單品。



上衣方面，秋冬必入的服飾就有一系列的毛衣針織衫，保暖首選就有樽領冷衫，簡約得來又顯氣質。想減齡的話不妨可以嘗試學院風的條紋冷衫及針織背心，非常百搭，可以襯出不同造型。另外，想走休閒風的亦可選擇衛衣款式，不論是搭配牛仔褲或裙子都十分好看。

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下身配搭方面，闊腳褲於今季繼續流行，上班的OL們不妨可以入手闊腳西褲款式，更有淨色、格紋，以及條紋等款式可以選擇，輕鬆打造幹練上班造型。如想突顯女人味，就一定要入手長裙款式，分別有魚尾裙、A字裙、百摺裙等不同版型，穿上後盡顯溫柔氣質。

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另外，外套亦是秋冬必不可少的禦寒衣物。怕冷的女生可以入手長袖或背心的羽絨外套；追求時尚度亦有其他冷外套可以選擇；西裝外套亦十分適合上班穿著。

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