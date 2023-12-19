保暖穿搭︳百搭「26度穿衣公式」對抗溫差變化 比洋蔥式更實用

保暖穿搭｜這周天氣明顯變冷了許多，據天氣台的最新公布，寒冷天氣將持續至平安夜（26/12），尤其周五（22/12）最低氣溫僅 11 度﹐真的要把禦寒衣物準備好！其實除了忽然變冷外，冬季天氣更是時常是早上還是大太陽，但到了黃昏後就變得又冷又大風，晝夜溫差大！所以每天出門前光花在想當天穿搭，就用了不少時間，早前在台灣網絡上就流行一個「26度萬能穿衣公式」，比過去大熱的「洋蔥式穿搭」更貼切每天天氣溫變化而變換穿搭。無論那天氣溫低到只有10度，還是溫暖的24度都能應用，是實用又百搭的穿衣公式！



人體最舒適的溫度是26­°C，所以「26度萬能穿衣公式」是以這個溫度為基礎（IG@nohohon_）

人體最舒適的溫度是26­°C，所以這個計算方法是「26­°C −當天的氣溫＝適合的衣服溫度」，出來的結果就是當天衣服的溫度，而每一件服飾都有屬於它的溫度數值，大家可以依照結果來搭配出適合當天的穿搭，所以這個穿衣法則就是幫助大家能保持住舒服的溫度！

「26度萬能穿衣公式」計算方法是「26­°C −當天的氣溫＝適合的衣服溫度」（IG@nohohon_）

26度萬能穿衣公式：各類衣服的溫度數值

長袖衫 / 長褲 / 半身裙 ＝ 1°C

長袖連身裙 ＝ 1°C

襯衫 / 高領上衣 ＝ 2°C

針織衫 / 針織背心 ＝ 3°C

針織外套 / 薄毛衣 / 薄款連帽衛衣 ＝ 3°C

西裝外套 / 毛衣 ＝ 4°C

冷帽 / 絨毛帽 / 頸巾 / 手套 ＝ 4°C

厚毛衣 ＝ 4°C

風衣外套 / 厚外套 ＝ 5°C

發熱保溫內衣/ 薄羽絨外套＝ 6°C

長大衣 ＝ 7°C

羽絨外套 ＝ 9°C



不同種類衣服的都有各自的溫度數值（IG@nohohon_）

例如：今天溫度是22°C - 25°C ，計算方式即：26­°C −（21°C-25°C）＝ 5°C-1°C

20°C-25°C正正是早晚溫差較大的溫度，中午會比較熱，晚上偏冷的的天氣，已經是可以換上長袖衫和長褲的氣溫。另外，可以多帶一件針織外套，在晚上時或冷氣房時穿著。

穿搭建議： → 長袖衫1°C + 長褲1°C + 針織外套 3°C ＝5°C

大家可以用「26度萬能穿衣公式」穿衣參考，再因應需求增加或是減少衣服（IG@nohohon_）

這個「26度萬能穿衣公式」只是一個穿衣參考，畢竟每個人對於氣溫感受不一，還是要根據自身需要來增加或是減少衣服！不過早上出門時想不到要怎麼搭配衣服，可以用這穿衣法則來作參考，也是很不錯的！