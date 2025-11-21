Heattech 保暖內衣9大推薦｜$99起入手：BALENO、雞仔嘜衣櫃必備

【Heattech｜保暖內衣褲推薦】天文台天氣報告中預計未來數日天氣持續寒冷，大家要注意保暖！而Heattech 保暖內衣最不錯的選擇，市面上不少品牌都有推出保暖內衣，近年款式類型更是由背心、短袖、長袖到長褲都有，但是要怎樣入手呢？《01女生》就為大家集合了12款高性價比的Heattech 保暖內衣，在考慮入手哪一款時可以參考一下！



Heattech 保暖內衣褲推薦1. TRITON Ochaco 女款長袖保暖內衣 HK$284

Triton是一個專營戶外活動用品的運動品牌，所推出的長袖保暖內衣採用了採用Ochaco 白竹炭纖維，含遠紅外線Far-infrared Ray (FIR)，可促進血液循環，產生的熱效應可保持身體溫暖。這款還選用了凹凸形切面纖維和無縫設計，有效吸收體內濕氣及排汗，保持身體乾爽同時有助提升保溫效果，即使是運動時穿著也很貼身舒適。

Heattech 保暖內衣褲推薦2. KIPSTA 成人款長袖保暖底層衣 Keepdry - 黑色 HK$99

KIPSTA是主營團隊運動產品的品牌，這款保暖內衣是由他們的足球設計團隊所研發，款式和尺寸是男女生都選購到適宜的﹐很適合喜歡運動人士穿著。這款保暖底層衣可形成一道隔絕冷空氣的屏障，且促進體溫調節，此外所選用的布料能快速排汗，讓皮膚保持乾燥又保暖，同時穿起來非常輕盈﹐活動自如。

Heattech 保暖內衣褲推薦3. 雞仔嘜 心膚吸女裝圓領長袖 HK$288

提到保暖內衣相信不少人都會想到雞仔嘜，是小時候家人每逢冬天都會為自己添置的，是香港知名的本地名牌。其中這款心膚吸女裝圓領長袖，是品牌歷久不衰的一款保暖內衣，採用高存溫性布料製造，有效保存體溫，衣服輕巧透氣，長時間穿著不覺焗促，是冬季衣櫃必備的一款。

Heattech 保暖內衣褲推薦4. 雞仔嘜 女裝中腰長褲 HK$298

雞仔嘜除了有推出保暖內衣外，保暖長褲亦是相當值得入手。其中吸女裝中腰長褲，利用遠紅外線科技，將人體所產生的熱量反射回身體，達至全面保溫效果。具防靜電功能，令穿脫時倍感輕鬆舒適。此外，更運用纖維內獨有的陶瓷超微粒，能把人體自身產生的熱量完全反射回身體內，無時無刻為身體保持溫暖。

Heattech 保暖內衣褲推薦5. BALENO Thermal Wear 女裝長袖保暖內衣（圓領）HK$99

提到保暖度極佳的Heattech 保暖內衣，BALENO 往往都榜上有名，是不少女生每年必回購款！其中Thermal Wear 女裝長袖保暖內衣，採用緊密而蓬鬆的羊毛觸感面料，有效鎖住身體熱能，達致更佳保暖效能。而保暖內衣的觸感柔軟輕盈，當極好伸展性及回彈力，完美貼合體型，不僅穿著感仿如無物，還能提升更佳的保暖效果。

Heattech 保暖內衣褲推薦6. Under Armour ColdGear Mock 女款 Authentics 壓縮上衣 HK$349

美國運動用品品牌Under Armour，推出的ColdGear Mock Authentics 壓縮上衣，採用雙層面料配以超暖拉絨內層設計，可大大提高舒適度、透氣性和保暖性，而且選用高領結構，增加包覆度及保暖效果，運動或活動伸展時也自如和舒適。

Heattech 保暖內衣褲推薦7. GIORDANO 女裝 G Warmer圓領保暖內衣 HK$230

GIORDANO 所推出的女裝保暖內衣，採用圓領設計，易於藏在外衣之內，不影響整體造型。而保暖內衣是選用50%聚丙烯纖維、44%棉以及6%彈性纖維，質地柔軟親膚，衣物厚度適中，不顯臃腫。

Heattech 保暖內衣褲推薦8. THERMOWAVE Women's Merino Warm Shirt

Thermowave從設計到生產都採用歐盟認可的方法，提供由性能、耐用性到舒適性都極高的服裝，其中Merino Warm採用獨特的針織結構，以最小的體積實現保暖效果。保暖內衣採用100% 美利奴羊毛，具高效透氣速乾、抗菌防臭及調節體溫功能，且不會刺激皮膚，讓大家在活動時都自在舒適。

Heattech 保暖內衣褲推薦9. COLUMBIA W OH3D KNIT CREW II 女裝保暖內衣

COLUMBIA 所推出的W OH3D KNIT CREW II 女裝保暖內衣，採用打破傳統禦寒概念，引入3大突破性科技—銀色圓點有效反射體熱並保存溫度，再結合高效保暖夾層物料，帶來全方位彈性舒適同時保暖的功效。