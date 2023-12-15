聖誕禮物推薦2023｜女生最想收到：CHANEL限定彩妝、蠟燭充滿暖意

聖誕禮物推薦2023｜即將來每年最期待的聖誕節，在這佳節中許多人都會趁著此次機會，與身邊摯友相聚，一起聊聊近況、享用美酒佳餚以及為她送上精心挑選的禮物，將喜悅一直延續下去。但每次為摯友挑選禮物時，總是苦思如何為她選出最窩心又實用的禮物，這次《01女生》4位記者，分享了自己在聖誕節最想收到禮物，為大家在挑選禮物時送上一些靈感。



聖誕禮物推薦2023｜實用高質派對交換禮物：$90起情侶/朋友都適用

《01女生》4位記者分享自己在聖誕節最想收到禮物（許秀麗 攝）

記者 張懿慧：把握秋冬美白黃金期

聖誕禮物推薦1. Naturo Vita日夜美白丸30粒 (各1盒/共2盒) HK$1,099

秋冬是美白好時機，當然要把握時間做好護膚工作，修復日曬後膚色暗沉蠟黃問題。除使用美白護膚品外，大家更可進食保健品，令亮白效果事半功倍！

Naturo Vita日夜美白丸，日間配方含多重抗氧化成分，當中包括珍貴靈芝多醣，有效延緩細胞衰老；專利白蕃茄高效阻擋紫外線，抑制黑色素形成，幫助肌膚對抗光照帶來的損傷。

而夜間配方含多種天然草本精華，當中水飛薊呵護肝臟，改善面色發黃；白芷抑制黑色素形成，美白淡斑，深層修護肌膚損傷，改善膚色暗沉不均，輕鬆重拾透亮白滑年輕肌。今個聖誕，為自己定下一套逆齡哲學，養成健康亮白美肌！

記者 許秀麗：讓人著迷的精緻禮物！

聖誕禮物推薦2. CHANEL 限量創作 浮雕雙色亮肌光影粉 HK$555

CHANEL Beauty產品，由包裝到彩妝本體的精緻細膩，總讓人著迷，為身邊愛美的摯友準備此禮物絕對是最佳選擇！尤其今年品牌以1920年代的巴黎裝置藝術風潮作為靈感，將亮片禮服及華麗璀璨的色彩融入彩妝中。其中筆者一眼愛上的是「浮雕雙色亮肌光影粉」，以簡約時尚的黑盒子作包裝，打開後則是帶有精緻亮片浮雕的雙色光影粉，讓人愛不釋手。

這款雙色光影粉以香檳玫瑰及象牙米色組成，當中更添加了虹彩色素粒子，在臉頰或想提亮的肌膚上輕輕一掃，即散發出優雅動人的光采。此外，這款雙色亮肌光影粉還分別附有刷具，掃毛柔軟親膚且抓粉力強，輕易營造出自然精緻的珠光。

記者 朱加曦：

聖誕禮物推薦3. Armani Beauty ARMANI/PRIVÉ Thé Yulong 香薰蠟燭 HK$825

特別喜歡聖誕節的熱鬧溫暖氛圍，是個相約好友們歡聚的吉日。在滿載歡愉的氣氛下，若飄來陣陣舒適療癒香氣，相信定能讓人敞開心靡，好好享受這段美好幸福的小時光。因此，在交換禮物的環節中，筆者都會想收到香氛蠟燭，一般男女都合用之餘，亦可即場點燃，與大家分享這份香氣禮物。

早年曾試用Thé Yulong香水，氣味清幽宜人，猶似置身遼闊空間，令人身心舒暢。近日品牌將氣味製成香薰蠟燭，收藏於ARMANI/PRIVÉ CANDLE 系列中，包裝高級簡約，茶香氣味伴以沉穩的煙燻木材，交織成清純舒適的感覺，加上綠茶、蜜柑和攜檸的清新點綴，讓人感受到滿滿的正能量。對於喜歡飲茶的筆者而言，更是想要收藏的香氣之一。

聖誕禮物推薦3. Armani Beauty ARMANI/PRIVÉ Thé Yulong 香薰蠟燭 HK$825（許秀麗 攝）

記者 李樂瑤：以香水延續節日氣氛

聖誕禮物推薦4. Dolce&Gabbana Beauty Devotion Eau De Parfum 100 ml HK$1,375

提到聖誕節，必定會想起香甜可口的肉桂薑餅、甜入心扉的雲尼拿、可可等香味，未需入口已經充滿節日氣氛。如果想延續節日氣氛，香水絕對是個好幫手，展開一場感官享受，圍繞一日都會是好心情！

聖誕禮物推薦4. Dolce&Gabbana Beauty Devotion Eau De Parfum 100 ml HK$1,375（許秀麗 攝）

Dolce&Gabbana Beauty 這支以美食芳香為靈感的Devotion 香水，由檸檬、蜜餞等微酸氣息開始，再配以清新的橙花與甜蜜的雲尼拿味，整個香氣配合恰到好處，不會過分甜膩，那怕筆者不太偏好甜香調的香水，亦同樣入坑！而且玻璃瓶身，綴以 Cuore Sacro 心形標誌，雅致閃耀，在聖誕佳節間，送予閏密、寵愛自己都同樣令人心醉。