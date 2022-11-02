HUNTER精選5款防水靴　經典水鞋受名人熱棒　多款長度顏色超百搭

颱風天下雨，讓人心煩，也在各區造成災害，面對氣候多變的秋冬，一款時髦又好走的雨靴已是女孩穿搭的必備單品！



英倫經典品牌HUNTER，早就攻占全球名人鞋櫃，街拍造型它總是無所不在，這一次小編要來為你推薦官網 5 款時髦雨靴，包含各種長度的經典雨靴、還有新推出防水機能多功能綁帶靴子，讓你在雨天行走也能時尚邁步！

HUNTER 推介5款熱門水鞋款式，是時候未雨綢繆應付突如其來的冬雨了~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. HUNTER字樣霧面長靴、短靴

將品牌Logo自印在靴子後方，為陰沉的雨天帶來獨特的俏皮感，每雙HUNTER條紋鞋底靴都是獨一無二的，無法在市面上找到一模一樣的腳印壓紋，推薦給喜歡獨特性感的年輕女孩。這款正常的鞋筒版型，也有長短兩款可以選擇並配有拉環，便於腳進入。寬鬆的筒身更適合在穿搭上做出不同的長襪疊穿巧思，經鬆展示個人的風格！

2. Original霧面長靴、海軍藍短靴

這雙全球名人同款的Original經典英倫雨靴，可以說是HUNTER品牌的核心DNA，不論是時尚超模凱特摩絲、天后雷哈娜（Rihanna）都踩它上街，使用天然橡膠製成，28個手工切割零件組成霧面的鞋身，帶來一體成形的整體感，有長短靴兩款可以選擇，根據自己的需求和氣候做選擇！絕對是雨天的時尚必需品。

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3. Original新版切爾西霧面踝靴軍紅色、亮黃色

覺得長靴穿起來太累贅，那你一定不能錯卻這雙惹眼的切爾西短靴（Chelsea Boots）！全新改版的靴款更有貼合度，橡膠厚度減少變得更輕盈有彈性，增加穿著的舒適度。同時也保留了傳統切爾西的標誌性特徵，設有鬆緊的襯料和尼龍拉環，能夠容易穿脫踩靴子。紅色和亮黃色的鮮豔色彩能做為你的時髦Look亮點！

4. Refined霧面長靴、短靴

Refined 系列有著窄款的靴形，貼和腿形的設計，比起Original看起來更符合都會的俐落優雅感。靴底的橡膠層比較少，可以帶來更輕盈的重量，一樣擁有短靴和長靴兩個尺寸可以選擇，完美的將實用性和時尚風格完美融合，讓你在城市裡輕盈的時髦走跳。

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5. Explorer輕量綁帶踝靴

今天只是綿綿細雨？看看這雙HUNTER今年全新開發極輕量Explorer靴，鞋面採用回收聚脂纖維製成，透氣且防潑水，並可耐冷至-15°C 的超高機能性！靴子的綁帶造形和鞋底橡膠撞色的設計讓它時髦滿分，可用於每天穿搭，穿脫都方便，有吸震鞋墊和底高抓地力的TPU橡膠鞋底，讓你穿一整一天都不會累！

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