英國王室御用2個雨傘品牌　FULTON貼地多色Swaine Adeney精緻奢華

最近天氣飄忽不定，時而放晴，時而又狂風暴雨。在這樣陰晴不定的日子，當然需要有雨具傍身，有些人會披上雨衣，當然也有不少人會習慣撐傘。如果不想破壞造型的整體感覺，那當然是要選擇一把時尚美觀又耐用的雨傘！環看英國皇室成員在下雨天時仍舊如此優雅又不失大體，你大抵會好奇他們到底在用甚麼品牌的雨傘呢？



1. FULTON

因為深得英女皇寵幸而闖出名堂的英國頂尖雨傘品牌 FULTON ，在 1956 年於倫敦創立，其出品的雨傘以特級用料、精緻細節、匠心手工聞名，在結構上非常牢固，絕對能經得起風吹雨打，而設計上更是不斷求變，創作出多個時尚款式。而它甚至與全球知名奢侈品牌 Burberry 、 Bentley 等齊名，獲頒授「皇室標章」（Royal Warrant），可見其在雨傘界的地位。

FULTON 更為英女皇獨家設計了 Birdcage 鳥籠傘系列，顧名思義雨傘以鳥籠作為靈感設計，其圓頂的形狀就如鳥籠一樣，可以在暴雨中提供完整保護之餘，透明傘面更可令其視線無阻。英女皇也尤其喜歡根據她當日造型的主色調，來配襯同色調的 Birdcage 鳥籠傘。當你以為英國皇室御用品牌的出品會很昂貴之時，其實不然，每一枝鳥籠傘只需港幣300元以內，非常值得入手！

鳥籠型的FULTON雨傘顏色包羅萬有，方便形象百變的英女皇穿著不同顏色套裝時配搭。（點擊放大欣賞）▼▼▼

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2. Swaine Adeney Brigg

同樣為英國頂級傘具品牌 Swaine Adeney Brigg 的誕生源起始於兩個品牌的合併，包含了專為皇室製作皮具的 Swaine & Adeney，以及專門製傘的 Thomas Brigg & Sons，兩個品牌因在二戰時期時陷入經營危機，因而合為現今的 Swaine Adeney Brigg，並將兩者的工藝發揮到最大，終於打響知名度，成為「雨傘界的勞斯萊斯」，直至 1836 年更成為了皇室的御用品牌。

假如你有看過電影《Kingsman》的話，就會發現到男主角所使用的那把「刀槍不入」的雨傘正正出自 Swaine Adeney Brigg。品牌堅持以全手工造傘，並以尼龍及絲綢製作傘面，即使下了大雨，只要甩一甩雨傘就能極速乾掉；而傘骨則是利用原木製成，並在其中植入堅固軸身，增強穩固度。而 Swaine Adeney Brigg 的雨傘最標誌的是其傘柄，皆因是以馬六甲白藤製作，並特意綴印上金屬雕刻，呈現出天然的紋理與色澤，精細程度可見一斑。

傘柄極具特色的Swaine Adeney Brigg走精緻奢華路線，每把傘都儼如藝術品令人愛不惜手。（點擊放大欣賞）▼▼▼

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】