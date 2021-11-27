精選8款防水波鞋　adidas、Nike、VANS有Gore-Tex加持防滑兼耐磨

下雨天出門穿這幾雙不怕腳底濕答答！！！



在換季時節、梅雨季到來，香港就特別多雨。天天大包小包通勤、手拿雨傘，還得擔心「腳底失守」，這時候光想到要出門就好厭世……編輯貼心幫你找到2021年秋冬嶄新推出的8雙「防水運動鞋」，內建防潑水、抗氣候機能，幫你對抗下雨天！

2021秋冬防水運動鞋推薦

UNDER ARMOUR HOVR Infinite 3 Storm慢跑鞋

不只能下雨天出門上課、上班，雨中慢跑也行！UNDER ARMOUR把超厲害的UA STORM防潑水科技用在跑鞋鞋面上，雨水滴到的瞬間不會被布料吸收、滲透。這雙「HOVR Infinite 3 Storm」還同時搭配拉鍊封口設計，完整覆蓋棉織鞋，雙層保護雙腳、全面阻擋雨水，雨再怎麼下，穿著神鞋的你依舊乾爽舒適！

黃雨紅雨也要上班的日子，你需要一雙優質防水運動鞋伴你出行，再也不用雙腳濕透超狼狽了！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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VANS Old Skool Gore-Tex

這麼可愛的「草莓粉＋奶茶」配色的少女夢幻鞋，居然也能當你的腳尖專用雨傘？VANS的經典Old Skool鞋型，結合Gore-Tex防水科技面料，不但能夠防潑水，還有優秀的透氣性。重點是顏值超高，絕對是你雨天OOTD的最時髦神隊友。

adidas Spiritain 2000 GTX

你可以默默放下防水噴霧了！因為溫柔奶茶鞋也能防水！adidas這雙光憑顏值就令人很想買的「Spiritain 2000 GTX跑鞋」，居然連機能都超優秀。運用透氣防水的GORE-TEX材質、搭配全掌ADIPRENE+中底以及後跟動態避震科技，穩定性、舒適度以及防潑水功能通通兼具。厚實鞋底還自帶修飾腿型的效果，不論是聚會、運動，各場合都是你的最佳戰友！

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SKECHERS 128206BBK／220113BBK

這雙帥帥的SKECHERS「GO RUN TRAIL ALTITUDE」運動鞋，採用全橡膠的大底耐穿又耐磨，當然也自帶「防潑水」效果，假日穿去登山也完全沒問題！全黑鞋身不只超百搭，還附贈增高厚底偷偷拉長你的腿長，雨季閉眼穿這雙出門就對了～

adidas Golf Stan Smith X ZOZO

可別小看這雙小黑鞋，adidas Golf與日本ZOZO的「聯名Stan Smith鞋款」從鞋帶、鞋身一路黑到底，在鞋底卻藏有少女心亮點。以紅、黃、藍糖果色顆粒滿滿裝飾，就像黏著糖果一樣超可愛，同時擁有防水功能、優秀抓地力的橡膠無釘大底，居然還提供「一年防水保養」呢～

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ECCO MX系列Gore-Tex防水科技（女款）

下雨天又怎樣？腳上有「越野摩托車」！ECCO新推出的MX系列以越野摩托車輪胎的胎面為靈感，鞋底的刻痕內建優秀的抓地力與穩定性，同時結合方便穿脫的襪套式設計、一體成型製鞋科技以及GORE-TEX防水科技，好穿、透氣又防水，重點是……顏值還很高！

Nike 防水越野跑鞋（女款）

下一雙帥鞋是Nike家的越野跑鞋，Pegasus Trail 3 GORE-TEX看名字就知道鞋面已經自帶防水效果，同時結合強悍抓地機能與改良式中足結構，舒適感、支撐力都十分穩妥，雨天出門運動也能無懼狂風暴雨，一路向前。

K-SWISS Lundahl WP防水系列時尚運動鞋

淺寶藍＋燕麥米，K-SWISS這雙Lundahl WP防水運動鞋「溫柔又堅強」地守護你的雨天！由科技防水塗層皮革，結合橡質防水內裡打造而成，鞋身與鞋舌相連，達到全面防水的效果，同時在鞋底增加防滑耐磨功能，出門在外也能滴水不進！

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