精品雨傘推介Top 7　Fendi、Burberry、Off-White、老佛爺玩味濃

受到偏南氣流影響，全港各地可說是陰雨綿綿，面對陰晴不定的壞天氣，你需要雨天神隊友的幫忙！



今天儂編特別精選出7款精品級雨傘，讓你拿著有時髦老花、童趣印花、俏皮手把的夢幻雨傘，穿梭在城市中展現時髦態度！

7大精品雨傘推薦，讓你在灰矇矇的雨天穿搭帶來亮點！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. Fendi

老花元素持續獨霸時尚圈，其中又以Fendi的FF Logo最受推崇，如今不只有點綴老花的精品鞋包配件和服裝，現在就連雨傘也點綴上這個經典元素。而這款雨傘最吸引儂編的就是，除了印花之外也同時考量到雨天的能見度，特別搭配了跟卡其色擁有強烈色彩對比的白邊增加安全性。

2. Burberry

Burberry經典格紋一直是許多時尚圈內行人的最愛，即便在現任創意總監Riccardo Tisci的操刀下，於幾年前推出了席捲全球的新TB老花，但百搭格紋依舊擁有一批忠實擁護者，如果你擔心格紋太過於醒目，品牌也有推出全黑點綴Buberry Logo的素面黑色雨傘，大家不妨到店裡看看！

3. Balenciaga

最懂潮人心的Balenciaga創意總監Demna Gvasalia，怎麼可能放過這個讓品牌Logo制霸街頭的機會，因此看到它們推出這款黑底白印花的巨型折疊傘，可說是一點都不意外。為了傳遞精品等級的精緻工藝，採用觸感細緻尼龍防水傘面和木製手柄，處處盡顯義大利製造的高貴優良血統。

4. Alexander McQueen

呼應全年有雨的英國壞天氣，促使雨傘成為常態性商品，而我們這次精選出來以低調黑傘面搭配金色骷髏頭手柄的折疊傘，就是非常經典的作品。

5. Off-White

備受時尚潮人推從的高街品牌Off-White，不只有服裝吸引人，許多日常生活配件例如：手機殼、餐瓷、毛毯和抱枕也都成為大家的必買好物。這款半透明黑傘延續品牌擅長的極簡輪廓搭配醒目印花的設計手法，創造出充滿趣味性又兼具實用性的單品。

6. Moschino

熟悉義大利精品Moschino的時尚潮人，應該都很熟悉它們家的雨傘系列。除了百搭那看的素色款之外，還有推出融入滿滿義式風情和俏皮童趣設計手法的醒目小熊印花款，搭配上手柄上的立體小熊公仔，相信沒有多少女孩能抵擋得了！

7. Karl Lagerfeld

即便時尚老佛爺Karl Lagerfeld已經離我們而去，但以他自創卡通IP為品牌核心的同名品牌，依舊在時尚圈佔有一席之地。像這把雨傘就完美融入了老佛爺最愛的經典黑白配色，並且將千篇一律的基本款傘尖替換成立體老佛爺公仔，讓這件單品的勸敗指數瞬間激增200％！

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