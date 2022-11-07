五款名牌毛毛手袋推介！冬季必備CELINE手提包 、LOEWE水桶包

冬季穿搭除了要有長外套、毛衣、靴、圍巾等服飾外，一個充滿冬季氣息的毛毛手袋同樣重要，可以讓整個冬季穿搭立即昇華！這次就為大家推介五款2022 年秋冬新款手袋，當中有迷你可愛的Saint Laurent Nolita 斜挎袋，亦有近年風靡歐美時尚圈的Jacquemus 羊毛梯形小手袋！選一款陪你過這個冬季吧！



冬季名牌手袋推介 1：CELINE 長毛羊皮及小牛皮肩帶手提包 HK$ 16,000

CELINE 長毛羊皮及小牛皮肩帶手提包，充滿溫暖感！（截自 CELINE官網）

「人間CELINE」Blackpink成員Lisa 也曾使用過這款小牛皮肩帶手提包，這個季秋冬就推出了羊毛及小牛皮款式，令原本就小巧優雅的肩帶手提包，增添了溫暖感！本來經典版本就深受許多女生喜愛，現在多了白色羊皮配搭啡色小牛皮，令整體感覺多了幾分平易近人。

冬季名牌手袋推介 2：Longchamp Mailbox 米色羔羊毛手提包 HK$9,150

Longchamp 這個秋冬季也推出了Mailbox 羔羊毛手提包。（截自 Longchamp官網）

Longchamp 這個秋冬季也推出了Mailbox 羔羊毛手提包，品牌以信箱為靈感，寓意承載著美好消息。這款手提包以品牌的招牌梯形作外型，再以柔軟的啡色皮革配上羔羊毛作點綴，而且內裏佈滿鬆軟的羔羊毛，是一款由內到外都充滿冬日氣息的手提包！

冬季名牌手袋推介 3：SAINT LAURENT Nolita 迷你斜挎袋 HK$8,105

SAINT LAURENT 推出了Nolita 迷你斜挎袋，設計小巧精繳。（截自 Longchamp官網）

許多女生對迷你手袋的喜愛是不分四季的！SAINT LAURENT就推出了Nolita 迷你斜挎袋，設計同樣是小巧精繳，採用了梯形外型，以柔軟的羊毛配上棕色皮革，令充滿時尚感的手袋多了溫暖感！

冬季名牌手袋推介 4：LOEWE Basket羊毛水桶提包 HK$ 41,650

LOEWE Basket羊毛水桶提包的原型是是藤織手袋。（截自 LOEWE官網）

LOEWE 的Basket 藤織手袋原來就是夏季熱賣袋款之一，秋冬季更推出了以蓬鬆的羊毛包裏的手提包，同時保留了原本的大容量及品牌標誌性Logo圖案，再配上小牛皮背帶，是一款兼具實用又充滿冬日氣色的手提包！

冬季名牌手袋推介 5：JACQUEMUS 剪羊毛梯形小手袋 HK$9,995

JACQUEMUS 整個手袋都佈滿了柔軟的剪羊毛。（截自 JACQUEMUS官網）

近年以繽紛色彩手袋風靡歐美時尚圈的JACQUEMUS，亦推出了羊毛梯形小手袋，整個手袋都佈滿了柔軟的剪羊毛，肩帶採用了粗鏈設計，同樣被剪羊毛包褢，令整個小手袋多了幾分隨性。而且這款小手袋共推出5款顏色，都是沿用了品牌一貫的繽紛色彩。