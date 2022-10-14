手袋｜Polo腋下包成今季IT Bag！設計如「牛角包」Krystal也大愛

Polo Ralph Lauren 用一件經典的 Polo 衫征服了許多男性的衣櫃！在近年來精品市場包袋的銷售活絡，包包已經是各大品牌的營收命脈，在本季 Polo Ralph Lauren 推出一款名為「Polo ID Bag」腋下包，宛如牛角包的俏皮外型，準備征服每個少女的心，槍下 IT Bag 的寶座！



下一個經典款

Polo Ralph Lauren 沈穩而內斂的風格，加上深植人心的馬球意象，讓該品牌成為多貴族及商務人士的最愛，在本季品牌延續其典雅的風格，以當今受歡迎的腋下包圍廓形，打造一款能讓女人心動的「Polo ID Bag」包款，該包袋以細緻的皮革為材料，可交互扣起來形成可愛的可頌形狀，打開包釦後亦可以肩背的方式成為腋下包，在細節上以一條皮質飾帶點綴，上頭以金色釦飾呈現品牌 Logo，讓整體包款在簡約的外型之餘，依然擁有豐富的細節。

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Krystal搶上身

日前韓星 Krystal 現身仁川國際機場準備到英國欣賞溫網總決賽時，便以一身休閒的牛仔褲及輕薄的針織罩衫及背心做搭配，並手拎焦糖色的「Polo ID Bag」，讓整體服裝風格在輕便之餘，依然保有優雅的氣息。

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多款配色

在曝光的形象照中，除了基本百搭的黑色、焦糖色及勃根地紅三款配色外，品牌亦運用大地色拼接的方式呈現包款，另外，也能看見搶眼的正紅配色，多樣化的款式變化，能完美的滿足女孩不同的穿搭需求。

該包款預計已於品牌門市販售，預計定價為 HKD$3,990，想找一個不撞款又好搭配的手袋嗎？那 Polo Ralph Lauren 或許可以列為妳下一個買手袋的選項。

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