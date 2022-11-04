Hermès加價｜愛馬仕預告2023年將再加價　8大升值手袋及早入手！

Hermès加價｜Hermès是不少女生夢寐以求的時尚品牌，除了款式高貴，更具有升值潛力，是很好的投資項目！Hermès財務執行副總裁於早前透露指，由於成本上升及匯率波動，品牌有機會在2023年加價5%至10%，女生們要及早入手了！



Hermès加價｜Hermès 預告2023年將加價5%至10%？

不少奢華時尚品牌都會在每季作價格調整，Hermès也不例外！Hermès於早幾年每年平均加幅為1.5%至2%，而在今年（2022年）價格則上漲了4%，品牌財務執行副總裁 Eric du Halgouet 早前在接受《Reuters》訪問時就表示由於成本上升及匯率波動等因素，Hermès 有機會在2023年於全球調漲價格 5%至10%！

Hermès加價｜Hermès是不少女生夢寐以求的時尚品牌，除了款式高貴，更具有升值潛力，是很好的投資項目！（aimeechan_official＠IG）

隨著價格上升，令Hermès手袋的升值潛力與價值越來越高，有興趣購買的女生就要及早入手了！有見及此，《01女生》為大家盤點Hermès 8大具升值潛力手袋款式，女生們不妨參考一下！

Hermès加價｜Hermès升值手袋款式：Kelly 25cm Chevre, Sellier

Hermès Kelly 手袋是大受女生歡迎的袋款，在2021年的價格為 USD11,000（港幣約$86,350），2022年價格則加至USD11,400（港幣約$89,490），升幅高達3.64％，升值超過港幣$3,000。

Hermès加價｜Hermès升值手袋款式：Kelly 25cm Chevre, Sellier （sothebys）

Hermès加價｜Hermès升值手袋款式：Constance 18cm Epsom

Hermès Constance 18cm Epsom 在2021年的價格為 USD7,700（港幣約$60,440），2022年價格則加至USD7,950（港幣約$62,400），升幅高達3.25％，升值接近港幣$2,000。

Hermès加價｜Hermès升值手袋款式：Constance 18cm Epsom（farfetch）

Hermès加價｜Hermès升值手袋款式：Constance 24cm Evercolor

除了Constance 18cm Epsom價格有上升趨勢外，Hermès Constance 24cm Evercolor 亦微小升幅， 在2021年的價格為 USD11,100（港幣約$87,130），2022年價格則加至USD11,400（港幣約$89,490），升幅高達2.7％，升值超過港幣$2,000。

Hermès加價｜Hermès升值手袋款式：Constance 24cm Evercolor（sothebys）

Hermès加價｜Hermès升值手袋款式：Evelyne PM Clemence

Hermès Evelyne PM Clemence 在2021年的價格為 USD3,375（港幣約$26,490），2022年價格則加至USD3,475（港幣約$27,280），升幅高達3％。

Hermès加價｜Hermès升值手袋款式：Evelyne PM Clemence（the collectory 官網）

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資料來源：Purse Blog