Dior手袋2022｜12大冬日花園系列單品　LADY D-JOY、郵差袋必收

Dior手袋2022｜印花、碎花單品不再只是春夏時尚重點，Dior於今個冬季推出「冬日花園」系列，把多款經典手袋換上Dior Jardin d'Hiver主題圖案，品牌採用精湛工藝綴上唯美花朵圖案，為女生帶來優雅冬日感，也為冬季時尚重點注入新概念！《01女生》為大家盤點12大冬日花園系列時尚單品，趕快入手一個吧！



Dior 女裝創意總監 Maria Grazia Chiuri 受 Christian Dior 攝影師 Mark Shaw 在冬季花園中所拍攝的相片影響，把花園中的動植物及花卉等細節，在經典時尚單品上仔細地呈現，成為新一季的設計靈感，帶來一系列冬日花園主題商品，展現高典優雅感。

Dior手袋2022｜大碼 DIOR BOBBY FRAME 手袋 HK$50,000

這款 DIOR BOBBY FRAME 手袋，綴上了唯美的 Dior Jardin d'Hiver主題圖案，充滿詩意及異國風情。手袋採用米色多色小牛皮製成，配合獨特的風琴造型，加上翻蓋開合和復古金色飾面金屬細節，充滿復古冬日感！磁扣綴以品牌標誌性的「CD」扣環，背面綴以「30 MONTAIGNE」燙印標誌，Dior 迷們千萬不要錯過！

Dior手袋2022｜大碼 DIOR BOBBY FRAME 手袋（Dior 官網）

Dior手袋2022｜LADY D-JOY 手袋 HK$47,000

LADY D-JOY 手袋是深受不少女生喜愛的袋款，更是其中一款具保值潛力的手袋，橫向設計重新演繹了 Lady Dior 手袋，優雅得來更能展現活潑年輕感覺。品牌今次在手袋上綴以雕刻和手繪 Dior Jardin d'Hiver 主題圖案，花卉圖案增添繽紛活力感，為冬日潮流注入新概念！與經典的 LADY D-JOY 手袋一樣，袋上飾有淡金色飾面金屬「D.I.O.R.」標誌吊飾，配以可拆卸鏈式肩帶及可調整和可拆卸的皮革肩帶，可作手提、肩背或斜背佩戴，打造各種時尚風格。

Dior手袋2022｜LADY D-JOY 手袋 HK$47,000（Dior 官網）

Dior手袋2022｜小碼 DIORCAMP 手袋 HK$31,000

郵差袋於近年深受不少女生喜愛，款式型格悠閑，有助塑造率性時尚風格。這款小碼 DIORCAMP 手袋以全幅榛子色多色 Dior Jardin d'Hiver 主題圖案刺繡製作而成， 設計精緻細膩，完美彰顯品牌精湛工藝。手袋設有「CHRISTIAN DIOR PARIS」標誌翻蓋，配以釕色飾面金屬「CD」扣環，肩帶同樣綴有「CHRISTIAN DIOR」字樣，設計相當細膩！

Dior手袋2022｜小碼 DIORCAMP 手袋 HK$31,000（DIor 官網）

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