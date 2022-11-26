東京女子秋冬穿搭圖鑑｜女星示範4種風格　OL都會、森女隨性優雅

近幾年相信大家都有感於日本時尚對香港的影響，走在街頭上不乏看到各種混搭日系的穿搭，不只是年輕大學生族群，各年齡層都有不少日系風格愛好者。



日本身為亞洲時尚大國，首都「東京」則是匯集世界各地的時尚大熔爐；擁有獨特品味的日系穿搭，不單只有香港常見的寬系，演變至今已發展了無數的風格系列，今回 Dappei 將分享其中4個風格的「東京女子圖鑑」，讓搭黨們深度了解日本時尚文化。

《東京女子穿搭圖鑑》4種日系風格，打造日本時尚！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. OL系都會女子：瀧澤香蓮（滝沢カレン）

OL 在日本稱作 Office Lady 亦即大家熟知的「幹練精明的都會女子」，穿搭代表為時裝模特、演員瀧澤香蓮（滝沢カレン）。OL 風格保留日系寬鬆舒適的特性，藉由剪裁堆疊層次，打造出俐落、乾淨的知性氛圍；瀧澤香蓮透過長、中版大衣、襯衫等來搭配微寬鬆的休閒褲，且相對於時尚小包，更常見肩背實用的大包，整體色調則採穩重的大地、暗冷色系等。

2. 森女系自然隨興：桐谷美玲、佐佐木希（佐々木希）

森林系女孩與日本「仙女系」類似，都希望營造出可愛童趣，因此多採柔軟面料、飄逸剪裁和淺色系，不過森女系更強調「自然、隨興與實用」，因此延伸出手工元素、古著飾品與大地色系。桐谷美玲多選擇垂墜、縐摺的飄逸設計，並透過上下著相反的剪裁來打造層次，著重女人味些；而佐佐木希選擇格紋、線條等圖樣或是童真十足的吊帶元素，並以透膚外襯做出堆疊，整體更顯溫柔女孩感。

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3. Kogal系學院甜美：藤田妮可（藤田ニコル）

「高校制服」也許是很多人對日本文化的印象，而 Kogal 系同樣啟發於此，像是超短裙、泡泡襪搭配大衣、圍巾就是盛行於 90 年代的經典穿搭，而近日這樣的潮流趨勢也正慢慢回流中。甜系辣妹必看時尚模特藤田妮可，常藉由女人味十足的單品，如精緻手提包、馬靴、墊肩西裝外套搭配學院風短裙、長襪；或是選擇以大片領、Polo 領等俏皮設計搭配俐落大衣，掌握甜美與成熟的平衡，打造出有別於經典 Kogal 系的可愛微辣感。

4. Oshare系前衛繽紛：仲里依紗 RIISA NAKA

屬於視覺系的延伸，但不同於視覺系的強烈妝容，而是強調臉部穿環細節，整體造型前衛時髦，著重圖案、鮮明色彩與龐克元素交替搭配。雖然仲里依紗不能說是完全的 Oshare 系，但她確實以自身獨有品味詮釋了時髦前衛，整體中可以看到不少 Oshare 系的細節；仲里依紗造型常見亮色與浮誇化潮流元素，例如大毛絨帽、粉色豹紋、相對色拼接等，有時會搭配髮型變化讓整體更亂中有理，這樣大膽的搭配也展現了 Oshare系的新概念。

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Dappei 結語：

日本深厚的穿搭文化，不單只是現在常見的寬系穿搭，今天介紹女子圖鑑也只是其中的4種呢。看完這樣的圖鑑穿搭，搭編自己也好想親自出遊日本，用雙眼一探究竟東京街頭啊！



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原文：秋天穿搭就看《東京女子穿搭圖鑑》，偷師 4 位女星穿出日系風格，俐落 OL 系、清新森女系都有！

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