BLACKPINK Jisoo穿搭3大技巧　中性造型展現酷甜感　親民貼地實用

說到女孩穿搭教科書 BLACKPINK 絕對榜上有名，其中，身為門面擔當且深受各國際知名品牌喜愛的Jisoo，甜美、散發溫柔氣質的他私底下穿衣風格親民之外，不時也有帶有氣場的帥氣街頭造型；擁有好衣品的Jisoo所挑選的款式總是經典又不失流行，更厲害的是透過單品的版型來讓視覺上顯得高挑，看起來完全不只 162 公分呢！



基本款單品加上版型變化來讓穿搭更多元，完全就是 Dappei 風格。若你也喜歡以基本款單品玩出新花樣，就跟著 Dappei 一起看看Jisoo私服如何搭配出個人魅力吧！

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善用色系讓視覺更和諧

從Jisoo的私服造型中不難發現他經常以相近色、互補色及單品色系相呼應的小技巧，為簡約的穿搭注入層次變化，且在視覺上讓人感到舒適、和諧。例如：在下方三套同樣搭配丹寧褲的造型裡，第一套於上身選用有酒紅色滾邊設計的白色字母 Tee 搭配白色外套，色系與帽子、手袋相呼應，整體有種清新中帶有復古的街頭感；而第二套的芥末黃造型毛衣，搭配藍色丹寧褲顯得格外醒眼，加上顏色為低飽和，因此整體色系雖然亮眼卻也能保持低調。

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帥氣的街頭感時尚

近期Jisoo的穿搭越來越有中性、帥氣的模樣，而他所搭配的小配件、手袋總能為造型增加幾分女人味，看起來十分有個性；像是第一套以寶藍色針織背心搭配深色丹寧褲，簡單卻造型感十足，而手上的黑色皮革袋符合整體帥氣的氛圍，且讓造型更有層次。

誰說粉紅色一定只能可愛？Jisoo 在下方的穿搭中選用合身的粉色上衣搭配寬鬆的丹寧破褲，上窄下寬的單品比例在視覺上有顯瘦的效果，且Jisoo以白色珍珠項鍊做為配件，相當有復古又街頭的 Y2K 風範；白色手袋、腳上選用粉色鞋底的白色鞋款，不僅色系與服裝相呼應，也為率性的造型增添質感。

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溫柔鄰家女孩

鄰家感的造型通常色系低飽和，單品設計也較簡約，雖然視覺上舒服卻容易沒有記憶點。這時不妨參考Jisoo的穿搭，利用單品細節上的設計堆疊出低調又細膩的造型變化；像是第一套造型中，以淺灰色針織 POLO 衫搭配米色百摺短裙，儘管色系柔和，但在百褶裙加持下，給人俏皮、復古的印象，而腳上的復古運動鞋不只讓穿搭更有一體感，顏色更沒有搶走身上單品的風采。

Dappei 結語：

雖說顏值能讓視覺上更加分，但絕不是不好好打扮的藉口；選擇適合自己氣質的單品，並透過不同的剪裁、面料 ⋯⋯ 等做變化，基本款單品也能有許多進階的搭配呢！



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