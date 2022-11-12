5款知性的冰河藍手袋推介　$2800起入手Polène彎月袋、Dior馬鞍袋

【冰河藍色｜手袋】臨近年末，不知為何特別想購物，將早前拼命工作、辛苦儲下的金錢，來買禮物獎勵辛勤的自己。不少女生鍾情藍色手袋的優雅氛圍，特別是平靜舒適的冰河藍，予人親切療癒感覺，亦適合配搭各款冬天大衣，締造知性魅力。以下便為大家推介5款冰河藍色手袋，款款各有特式，不知哪個是你的心水選擇呢？



【冰河藍色｜手袋】Polène Paris Numéro dix （Polène Paris）

冰河藍色手袋一：Polène Paris Numéro dix - Texture Midnight Blue 約$2,822.5（360美元）



近年以簡約知性的設計、成功打進女生手袋市場的Polène Paris，今次以一系列的自然色，為秋冬溫柔地揭開序幕。這款手袋呈彎月形，曲線設計可修飾身形，減少累贅感，看來更顯輕盈優雅。手袋設手提或側揹兩用，若衣服太過臃腫，可選手提；若衣服較貼身的話，則可側揹。

【冰河藍色｜手袋】Tod’s Di Bag皮革迷你購物手袋 （Tod’s）

冰河藍色手袋二：Tod’s Di Bag皮革迷你購物手袋 $17,900



品牌標誌性的手袋，想必是Di Bag，以具結構感線條設計，深得不少女星喜愛，包括已故戴安娜王妃，曾在外交參訪時展示手袋。手袋名字亦因此而來，在戴妃逝世後，品牌為紀念對方而將手袋取名為Di Bag。今年手袋換上冰藍色，色調帶有明亮的成熟感，非常適合上班或約會時用。

【冰河藍色｜手袋】Dior Saddle Bag with Strap （Dior）

冰河藍色手袋三：Dior Saddle Bag with Strap $31,000



繼Lady Dior後，馬鞍手袋亦是品牌熱門款式。今年手袋加入牛仔復古元素，更為體驗出典雅氛圍。手帶兩邊的金屬扣子，為品牌字母縮寫，配合冰河藍色的花紋圖案手提帶，充滿知性女生魅力。雖然手袋體形較小，但能容下不少隨身物品，亦設側肩帶，減少走動時的負擔。

【冰河藍色｜手袋】Louis Vuitton Marelle（Louis Vuitton）

冰河藍色手袋四：Louis Vuitton Marelle $19,000



Louis Vuitton近年的手袋設計，都予人年輕活力感，而這款袋亦以冰藍色為主調，展示出清新氣息。手袋以梯形設計，筆挺線條增添成熟味道，可以帶上班用。它亦附有一個卡片袋，方便擺放八達通和信用卡等常用卡片，同時可以卸除，變成卡片包，非常抵用。

【冰河藍色｜手袋】Celine Cuir Triomphe Bucket 手袋 （Celine）

冰河藍色手袋五：Celine Cuir Triomphe Bucket 手袋 冰藍色 $19,500



不少女生都愛細小的水桶袋，看來圓滑和可愛，而且能襯不同造型，並容納不少物品。Celine的水桶袋色調帶有湖面感覺，在冰藍清澈的水面上，帶有明亮光澤，看來平靜舒適，締造出優雅知性魅力。手袋表面僅縫有品牌經典標誌，非常簡潔，卻有著精品感覺，一貫品牌一直以來的簡約主義。