CHANEL手袋2022｜10款橄欖綠色新品推介　CHANEL 22、信差袋必收

CHANEL手袋2022｜踏進新季節，想一擺黑白風，為生活注入新色彩，寓意新的開始？不妨嘗試從手袋入手！多個時尚品牌近年都陸續推出不同的配色吸引大家入手，為流行色調賦予新定義，CHANEL最近也靜靜地推出了多款「橄欖綠色」時尚單品，不知會否成為今季大熱色調呢？《01女生》為大家整合10款CHANEL橄欖綠色新品，女生們趕快入手吧！



CHANEL手袋2022｜CHANEL 22 手袋 HKD 41,000

雖然近年小廢包熱潮不斷，但各大時尚品牌推出的大手袋款式也相當值得入手！今年新推出 CHANEL 22 手袋系列是品牌設計來與Chanel No.22香水致敬的手袋款式，採用的菱格紋理令手袋更顯質感，大容量的設計有助女生收納個人物品，相當實用！

CHANEL手袋2022｜CHANEL 22 手袋 HKD 41,000（CHANEL 官網）

CHANEL手袋2022｜小號 BOY CHANEL 信差袋 HKD 40,100

小號 BOY CHANEL 信差袋成今季必收之選！手袋採用了雙面剪羊毛配合小牛皮製造而成，羊毛質感增添秋冬感覺，加上綴以金色金屬大大增加高雅感！這款小號 BOY CHANEL 信差袋是傳統長方形信差袋的變奏版，半圓形的袋形更時尚利落，CHANEL迷們千萬不要錯過！

CHANEL手袋2022｜小號 BOY CHANEL 信差袋 HKD 40,100（CHANEL 官網）

CHANEL手袋2022｜CHANEL 19 鏈條手提包 HKD 17,400

CHANEL 19 手袋系列被譽為其中一個升值潛力最高的款式，而這款鏈條手提包亦相當值得入手！手提包圓形迷你的袋形十分可愛，同時配以手提鏈條及長鏈帶，可供手提、肩背及斜背佩戴，容易配搭各種時尚造型！

CHANEL手袋2022｜CHANEL 19 鏈條手提包 HKD 17,400（CHANEL 官網）

CHANEL卡套2022｜經典款垂蓋卡片套 HKD 4,300

CHANEL手袋定價略高，對於小資女而言無疑是有點難入手，如果想先入手入門級之選，不妨考慮一下這款經典款垂蓋卡片套吧！簡約設計配合CHANEL經典的菱格紋細節，散發高雅氣質，加上注入了新色更顯秋冬感，定價只售HKD 4,300，小資女們也可考慮入手，亦可代替銀包使用！

CHANEL卡套2022｜經典款垂蓋卡片套 HKD 4,300（CHANEL 官網）

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