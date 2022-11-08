女生開箱｜Lady Dior手袋容量實測：這款可放iPad　4不同風格揹法

【女生開箱｜Lady Dior手袋】高級品牌的袋價有升無減，為趕上加價的尾班車，當遇上心儀款式，不少女生都會不猶豫地購買。每次提到Dior手袋，最先想到Lady Dior，筆直的長方外形，搭以鮮明活潑的金屬字母吊飾，無論日常約會或宴會，都看來高雅大方。手袋面世至今逾廿載，不僅在細節上有轉變，體積也多了選擇，到底哪款容量較實用？《01女生》就為大家實測其中3個尺寸。



【女生開箱｜Lady Dior手袋】Jisoo不時揹Lady Dior手袋。(IG@sooyaaa__)

衣服需每日更替，但手袋一個就夠，助造型更顯風格和氣質。經歷多年潮流轉變，不論意大利傳奇女星Monica Bellucci、已故戴安娜王妃或韓團Blackpink成員Jisoo，都將Lady Dior捧在掌心珍而重之，足見手袋的迷人魅力。

皮革以衍縫花紋「Cannage」製作，源自拿破崙三世椅子上的古老籐編圖案，手工費時，每個都要製作至少8個小時，花上140個配件、95道工序，絕不簡單。此外，據書本《Dior by Dior》提到，迷信占卜的Dior先生，之所以將品牌製成4個金屬字母吊飾，除了外觀好看，當手袋隨行走時擺動，吊飾便會互相碰撞，發出清脆聲響，寓意願幸運降臨於大家身上。

【女生開箱｜Lady Dior手袋】中碼Lady D-Joy手袋 $40,500 (01女生)

【女生開箱｜Lady Dior手袋】(圖左)小碼Lady Dior手袋 $43,500；(圖右)中碼Lady Dior手袋 $48,000 (01女生)

這次記者將測試小碼、中碼及長版Lady D-Joy的容量。一般人都以為小型袋「中看不中用」，但其實長版和小碼款，都可盛載不少日常物品，包括短銀包、手機、紙巾、氣墊粉底、眼影盤及2支唇膏，其中小碼款還留有空間，可擺放更多東西，基本上一般出門行街都可用，不需額外再帶備紙袋。

+ 3

隨時代變遷，現任女裝創意總監Maria Grazia Chiuri將過往的拉鏈開口，改成「翻蓋」設計，避免雙手被弄傷。這同時讓中碼手袋能剛好放進iPad，而不外露，在擺放所有隨身物品後，更可騰出空間，容量出乎意料，非常適合上班時用。

為配襯不同造型，Lady Dior設有兩款鏈帶，方便調教出不少長度，以轉換成不同揹法，非常方便實用。

▼▼▼【按圖看】Lady Dior手袋4種揹法▼▼▼