SOGO感謝祭Part2｜買5款袋可省$10,000？Westwood貝殼袋只1200元

【SOGO感謝祭Part2｜手袋】適逢今天雙十一，在各大品牌的減價戰底下，不知大家都忍得住手嗎？除此之外，別忘了還有SOGO感謝祭，第二回已在前日（9日）展開，部分時尚品牌更推出更多特價款。《01女生》為大家精選其中5個袋款，不僅外形實用好看，而且還可節省總共過10,000元，即能多買一個正價的Chloé Woody細袋（$9,400），各位小資女千萬不容錯過！



【SOGO感謝祭Part2｜手袋】Kate Spade Avenue Medium Satchel (品牌提供)

【SOGO感謝祭Part2｜手袋】特價袋款一：Kate Spade Avenue Medium Satchel $1,490 （原價減2,310元、即39折）



予人清新活力感的Kate Spade，這次推出的袋款都很吸引。這款手袋外形像扇形，看來較為甜美活潑，而且白色皮革亦易襯，非常適合穿碎花裙或西裝時用。手袋容量亦較大，長約44厘米、高約24厘米，並有5個間隔，非常方便。

【SOGO感謝祭Part2｜手袋】Vivienne Westwood Johanna 貝殼袋 (Vivienne Westwood)

【SOGO感謝祭Part2｜手袋】特價袋款二：Vivienne Westwood Johanna 貝殼袋 $1,190 （原價減800元、即6折）



早前品牌的貝殼袋深受不少女生歡迎，更得到女團Blackpink成員Jennie的加持，讓Chelsea手袋被搶購一空。除了Chelsea，這款亦得到很多人支持，看來優雅大方，而且與晚禮裙非常搭，適合在出席晚宴時用。由於手袋也算熱門款，因此這次降價可說機會難得。

【SOGO感謝祭Part2｜手袋】Marc Jacobs The Shopper 托特袋(Marc Jacobs)

【SOGO感謝祭Part2｜手袋】特價袋款三：Marc Jacobs The Shopper 托特袋 $2,045（原價減2,045元、即5折）



Marc Jacobs的手袋簡約實用，而且百搭，非常適合買來搭造型。這款手袋偏向簡單，勝在容量夠大，可擺放iPad等物品，方便上班時用。手袋貼心之處，在於袋口兩側均向內摺，減少沉悶感覺之餘，還可以避免袋內物品被盜的機會，以提升手袋的安全和私隱度。

【SOGO感謝祭Part2｜手袋】Michael Kors Whitney 斜揹袋 (品牌提供)

【SOGO感謝祭Part2｜手袋】特價袋款四：Michael Kors Whitney 斜揹袋 $1,800（較原價減3,000元、即38折）



若然喜歡簡單的民族風格，這款手袋或是今季的寵兒。手袋以直間和斜線縫線設計，打造出精神活力感覺，加上紅色的迷人魅力，展現出甜美女生的一面。手袋容量算大，可容納一般隨身物品，亦襯大地色系的造型，非常適合在今個秋冬使用。

【SOGO感謝祭Part2｜手袋】Furla Margherita M 托特袋(品牌提供)

【SOGO感謝祭Part2｜手袋】特價袋款五：Furla Margherita M 托特袋 $1,716 （原價減2,574元、即4折，限尖沙咀SOGO）



若然喜歡簡約優雅感覺，可以選擇Furla這款手袋，開口的弧度線條增添了整體柔和感，加上皮帶和金屬扣設計，散發著知性隨和的氛圍，感覺是法國女生愛用的款式。手袋容量足夠應付一般物品，長約30厘米、高約19厘米，適合出席重要約會時用。

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