SOGO 感謝祭Part2︳精選抗老護膚套裝 su:m37低至37折SK-II超抵買

踏入25+ 就需要好好投資一套屬於輕熟齡肌的護膚品，但之前看到心動的套裝價格就捨不得入手！那就不妨趁著SOGO崇光感謝祭第二回，以最優惠價格選購各大品牌限定套裝！以下《01女生》精選了多套適合輕熟齡肌的抗衰老護膚套裝，su:m37套裝低至37折、The history of Whoo套裝激減近HK$3,000、SK-II多個套裝千元左右就可以入手，各位女生們萬勿錯過！



SOGO Thankful Week 2022（SOGO感謝祭2022）Part 2優惠 抵買護膚套裝

SOGO感謝祭Part 2 抵買護膚套裝：ORLANE 早C晚A微注精華套裝HK$ 780 ( 價值 : HK$ 1,697 )



SOGO感謝祭Part 2 抵買護膚套裝︳ORLANE微注精華自選套裝HK$280（價值：HK$544）左圖 ︳深層補濕修護面膜套裝 HK$380（價值：HK$856）右圖

抗齡專家ORLANE 於這次SOGO 崇光感謝祭中，亦推出了多組套裝優惠，部分低至45折。除了套裝優惠外，更推出光感謝祭期間於專櫃專享正價貨品8折、眼部護理產品一件75折兩件或以上7折，以及購物滿$3,800全單額外9折，會員3倍積分獎賞。

SOGO感謝祭Part 2 抵買護膚套裝 ︳ORLANE早C晚A微注精華套裝 感謝價 : HK$ 780 ( 總值 : HK$ 1,697 )

特別推介「ORLANE早C晚A微注精華套裝」一套就完成了早晚抗齡護膚，早上使用維生素C微注精華，可抑制及淡化黑色素的形成，促進新陳代謝和抗氧化，提升肌膚活力；晚上使用視黃醇（A醇）微注精華，可促進細胞修復，改善皺紋、色素、斑點及粉刺問題，讓肌膚更光滑年輕。

套裝包括：

維生素C微注精華30ml、視黃醇微注精華30ml、B21活膚潔面乳60ml、B21活膚營養緊膚液60ml、頸肩修護露15ml、超效水凝雙重修護面霜3.5ml 以及活性能量眼霜3ml。

SOGO感謝祭Part 2 抵買護膚套裝：ALBION 雅思臻顏賦活全效套裝 銅鑼灣店限定優惠 : HK$ 1,240 ( 價值：HK$1, 940 )



SOGO感謝祭Part 2 抵買護膚套裝︳ALBION 皇牌健康賦活彈力套裝 HK$700（價值：HK$1,110）

ALBION 以日系護膚哲學為理念，打造擁有透明感的澎潤肌膚，這次SOGO 崇光感謝祭期間，除了品牌重牌健康化妝水推出了超划算套裝外，品牌其它熱賣的抗老活膚產品，亦推出了低至57折的套裝。

SOGO感謝祭Part 2 抵買護膚套裝︳ALBION 雅思臻顏賦活全效套裝 銅鑼灣店限定優惠 : HK$ 1,240 ( 價值：HK$1, 940 )

當中特別推介「ALBION 雅思臻顏賦活全效套裝」，銅鑼灣店限定優惠，套裝包括了肌膚抗衰老必備的賦活再生雙效精華液，精華液蘊含2種新鮮仿「細胞培養上清液」，有效迅速賦活細胞，回復猶如新生肌般的細滑感及彈性。

套裝包括：

雅思臻顏賦活再生雙效精華液 40ml、雅思臻顏賦活再生卸妝霜 13g、雅思臻顏賦活再生保濕滲透乳 30g、雅思臻顏賦活再生柔膚水 28ml、白神發酵液 6ml x 3 支 、 健康水面膜 N 14ml、雅思臻顏賦活再生面霜 3.5g以及高級綿柔化妝棉體驗裝 10 片。

SOGO感謝祭Part 2 抵買護膚套裝：SK-II SKINPOWER 能量精華護膚霜套裝 HK$1,350（價值：HK$1,799）



SOGO感謝祭Part 2 抵買護膚套裝︳SK-II SKINPOWER 能量眼霜套裝HK$750（價值： HK$980）左圖︳SK-II 鑽光嫩膚面膜套裝HK$1,650（價值：HK$2,309）

提到抗齡活膚套裝，絕對不能少這方面的SK-II，除了有傭受不少女生青睞的神仙水外，近年新推出了SKINPOWER能量眼霜及SKINPOWER能量精華霜，於這次SOGO 崇光感謝祭期間亦都推出精彩優惠套裝，之前就想入手試用的女生們，萬勿錯過！

SOGO感謝祭Part 2 抵買護膚套裝︳SK-II SKINPOWER 能量精華護膚霜套裝HK$1,350（價值：HK$1,799）

特別推介「SK-II SKINPOWER 能量精華護膚霜套裝」，如果之前就試過神仙水的神奇活膚功效，這次不妨入手試用能量精華霜，同樣蘊含PITERA™天然成份，再配合InfinitPower 技術 從肌底深層開始激活肌膚，及深層滋潤肌膚，煥發肌膚晶瑩剔透，打造彈潤飽滿肌！

套裝包括：

SKINPOWER能量精華霜 80g (貨裝)、護膚面膜1片、護膚精華「神仙水」10mL、SKINPOWER能量眼霜 2.5g、嫩膚清瑩露 30mL

SOGO感謝祭Part 2 抵買護膚套裝：The history of Whoo 秘貼 自潤面霜套裝 HK$1,560 (價值HK$4,512)



SOGO感謝祭Part 2 抵買護膚套裝︳The history of Whoo 為韓國國寶級保養品牌

The history of Whoo 為韓國國寶級保養品牌，由韓國氧氣美女李英愛代言逾十年，私下亦是品牌愛用者，從她十年如一日的年輕膚質，就是最好的推薦。這次SOGO崇光感謝祭期間，亦都推介多組超低優惠套裝，部分套裝更減近HK$3,000！

SOGO感謝祭Part 2 抵買護膚套裝︳The history of Whoo 秘貼 自潤面霜套裝 HK$1,560 (價值HK$4,512)

當中特別推介「秘貼 自潤面霜套裝」，價值HK$4,512的套裝，現只需HK$1,560，減近HK$3,000！而且包括了秘貼系列及天氣丹系列產品，都是品牌的皇牌產品，其中的自潤面霜更是適合所有年齡及膚質使用的抗衰老面霜，有效解決肌膚各種衰老問題，回復肌膚原有健康光澤。

套裝包括：

秘貼 自潤面霜 60ml + 8ml、秘貼 循環精華 8ml、秘貼 自生精華 8ml、天氣丹 華炫重生霜 10ml x 2、天氣丹 華炫亮采重生精華 8ml x 2、天氣丹 華炫亮采重生眼部精華 8ml x 2及天氣丹 華炫黃金精華面膜 2片。

SOGO感謝祭Part 2 抵買護膚套裝：THREE 極致活顏R修護套裝 HK$1,550 (價值HK$2563 )



SOGO感謝祭Part 2 抵買護膚套裝︳皇牌平衡修護全系列套裝HK$3,830（價值HK$5,987）

THREE 的產品都是結合了自然界的植物萃取，再以科學技術將當中的美肌精華發揮到極致，帶來更健康自然的膚質。這次SOGO 崇光感謝祭期間，亦都推出了多組美妝、護膚優惠套裝。奇蹟活酵肌密注氧精華套裝

SOGO感謝祭Part 2 抵買護膚套裝︳THREE 極致活顏R修護套裝 HK$1,550 (價值HK$2563 )

當中特別推介「THREE 極致活顏R修護套裝」，套裝著重於女生們不穩定的成熟肌，而極致活顏系列產品，不只能為肌膚帶來潤澤功效，更效調整肌膚狀態，幫助改善各種熟齡肌膚問題。

套裝包括：

極致活顏水凝露R 140ml、極致活顏水凝乳R 100ml、極致活顏潔顏皂20g、 極致活顏水凝露30ml×2、極致活顏水凝乳28ml、極致活顏凝霜10g×2及 時尚收納包。

SOGO感謝祭Part 2 抵買護膚套裝：su:m37 鎏金溯茫重生套裝 $1,850 (價值$4,968)

SOGO感謝祭Part 2 抵買護膚套裝︳su:m37 鎏金溯茫白松露淨膚肌底液套裝HK$850（價值HK$2,392）左圖︳奇蹟活酵肌密注氧精華套裝HK$660 （價值HK$1,781）右圖

由韓國凍齡女神全智賢代言的su:m37，一直是不少韓國女生抗衰老及穩定膚質的首選。品牌致力打造安全溫和的天然產品，並且均不含合成防腐劑、人工香料及人工色素，追求自然Clean Beauty。

SOGO感謝祭Part 2 抵買護膚套裝︳su:m37 鎏金溯茫重生套裝 $1,850 (價值$4,968)

當中特別推介「鎏金溯茫重生套裝」，是被喻為奢華貴婦級抗老的套裝！系列產品主打功效是抗衰老及打造富有彈力的黃金光澤肌。套裝一套17件，幾乎已經包含了早晚護膚及抗藍光的護膚防曬，非常值得入手！

套裝包括：

鎏金溯茫重生爽膚水 150ml +25ml、鎏金溯茫重生乳液 130ml + 25ml、鎏金溯茫重生面霜 20ml +10ml、鎏金溯茫重生潔面乳 80ml + 40ml、鎏金溯茫白松露淨膚肌底液 20ml、鎏金溯茫煥活精華20ml x 2、全效活酵逆齡精華 8ml x 4、鎏金溯茫重生眼霜 10ml及鎏金溯茫抗藍光炫亮防曬乳 20mlSPF50+/PA+++。