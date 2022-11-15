Rolex｜勞力士年內再加價升幅高達5.45%！綠水鬼、OP最新價格一覽

【Rolex加價2022｜勞力士手錶最新價格】Rolex手錶向來都是保值的投資工具，繼早前多款錶款市價逐漸回升後，勞力士官方於11月又再上調歐洲市場的售價！根據WatchAnalytics的分析，各大錶款平均加幅為4.89%，加幅最大的錶款達5.45%！立即看11大加價款式！



今年1月1日，Rolex全球同步調整價格，當時手錶價格漲幅約4%，部分特定錶款加幅更高達10%。到今年9月，Rolex 又再針對英國、日本等少數市場，調整定價，加幅約4％－7％。繼上2次調整售價後，Rolex官方於11月再次調整了歐洲市場的售價，在年內再加價！根據WatchAnalytics的資料顯示，Rolex手錶整體價格加幅為4.48%至5.45％，其中以深受不少女生喜愛的Oyster Perpetual型號加幅最高！

Rolex加價2022｜OYSTER PERPETUAL 36 126000 加幅：5.45%

OYSTER PERPETUAL 36 採用糖果色錶面，自推出以來已深受女生喜愛，早前OP系列多個錶款宣布停產，更令其市值大幅飆升。在今次價格調整之中，就以 OYSTER PERPETUAL 36 加幅最大，升幅高達 5.45%，由今年1月的售價5,500歐元（港幣約$44,490），升至11月的5,800歐元（港幣約$46,920），而香港官網售價為HKD 45,100，差額約HKD 1,820。

Rolex加價2022｜OYSTER PERPETUAL 36 126000 加幅：5.45% （Rolex 官網）

Rolex加價2022｜DATEJUST 41 126334 加幅：5.25%

在今次價格調整之中，DATEJUST 41（126334）的升幅為 5.24%，由今年1月的售價9,550歐元（港幣約$77,260），升至11月的10,050歐元（港幣約$81,300），而香港官網售價為HKD 77,900。

Rolex加價2022｜DATEJUST 41 126334 加幅：5.25%（Rolex 官網）

Rolex加價2022｜Milgauss 116400GV 加幅：5.14%

在今次價格調整之中，Milgauss （116400GV）的升幅為 5.14%，由今年1月的售價8,750歐元（港幣約$70,790），升至11月的9,200歐元（港幣約$74,430），而香港官網售價為HKD 71,300。

Rolex加價2022｜Milgauss 116400GV 加幅：5.14%（Rolex 官網）

Rolex加價2022｜COSMOGRAPH DAYTONA 116519LN 加幅：5.13%

在今次價格調整之中，COSMOGRAPH DAYTONA（116519LN）的升幅為 5.13%，由今年1月的售價29,250歐元（港幣約$236,630），升至11月的30,750歐元（港幣約$248,760），而香港官網售價為HKD 272,900。

Rolex加價2022｜COSMOGRAPH DAYTONA 116519LN 加幅：5.13%（Rolex 官網）

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