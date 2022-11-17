女生開箱｜Michael Kors新袋長度剛好遮肚腩　近年最好看的斜揹款

【女生開箱｜Michael Kors】簡單的日常中，若然遇上驚喜的話，整天都能保持愉快心境。開箱有如一場療癒的儀式，當拆開層層包裝時，倍添期待感覺，同時體驗到奢華和細緻的待遇，令人將煩惱掃空。《女生開箱》為各位讀者發掘不同華麗的新品，與大家一起感受它們的獨特之處。



【女生開箱｜Michael Kors】Michael Kors Parker Medium Leather Crossbody Bag $5,630（朱加曦攝）

近年流行小型手袋，感覺的骰精緻，可作造型的配飾。但若手袋體積太細，卻會裝不下隨身物，結果需額外多帶一個紙袋出門。加上秋冬服飾看來臃腫，對於高大的女生而言，要找個大小剛好的款式，實在難上加難。筆者近期喜愛相機袋，簡單四正外形適合隨性穿搭，亦較其他款能放下更大更多的物品，是個非常實用的款式。以下為大家開箱Michael Kors最新推出的Parker Bag，早前得到不少名人穿戴，包括「小魚仙」HalleBailey。手袋大小剛好適合筆者身形，相信會是今季最愛用的手袋。

細節位展現華麗街頭風格

具現代簡約美學的設計，是Michael Kors近年予人的感覺，再搭Bella Hadid的加持，展現出高雅氣場。今季推出Parker Bag，以簡約線條和金屬Empire Logo點綴，看來經典和奢華，甚有街頭風格。相較一個間隔的相機包，這款前後都多設一個空間，可擺放手機。裡面亦有暗格，以及6個卡位，讓擺放物品時，可以更加整齊，不帶銀包也可以。

特別喜歡手袋的拉鏈扣，以窩釘設計，塑造華麗氣場，側面更細緻地刻上品牌名字，盡顯優雅風格。附設的鏈帶亦是加分位，採用不同形狀的金屬扣子，散發簡練的時尚美。

容量測試：能同時容納充電器、氣墊粉底

對於手袋的大小，其長度約為20厘米、闊度約為5.7厘米及高度為13.9厘米，能夠收納不少東西，在放入銀包、手機、充電器、八達通、酒精搓手液、員工證、氣墊粉底及唇膏後，仍有不少空間，非常適合喜歡帶多樣物品出街的女生。

【女生開箱｜Michael Kors】Parker Bag是筆者近年購買的手袋當中，最愛用來斜揹的款式。（朱加曦攝）

近年最好看的斜揹款

除了可調節長度的肩帶，手袋亦設較短的鏈帶，有著多種用法，包括手提、側揹或斜揹等。由於款式較為簡練，適合配搭悠閒或街頭風格，像筆者般襯帶復古味道的mom jeans及粗腰帶，可以提升型格的氣場。由於身形尚算高大，身高約169厘米，穿帶小廢包時，不時顯得更大隻，使用斜揹方式也會很怪。不過，Parker Bag大小剛好，斜揹時長度剛好落在肚腩位置，可助修飾身形，是筆者近年購買的手袋當中，最適合斜揹用的款式。

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