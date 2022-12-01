Bottega Veneta宣布為經典手袋提供終生保養　最保值的袋款是它？

把皮革工藝推向藝術殿堂的 Hermès，每一個經典袋款都能像傳家寶一樣，不只投資能保值，後續的保固服務，更讓 Hermès 成為法國頂級皮件的表率，回到同樣是時尚大國的義大利，能拿下工藝帶代名詞的品牌大概就只有 Bottega Veneta。



品牌從 1966 年創立至今，憑藉著獨門的編織技術，讓品牌紅遍半世紀，在近日 Bottega Veneta 執行長宣布推出「Certificate of Craft 工藝證書」的服務，未來品牌旗下的經典手袋都能擁有終生保固。

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提高品牌價值

品牌執行長 Leo Rongone 在訪問時說道：「工藝證書」的誕生是期許能帶給顧客最上乘的服務，藉此長遠保存他們所購買的產品，用意在於維護產品讓商品能更長久耐用，進而減少替代品的需求。Bottega Veneta 製作產品所花費的時間，是以日為單位，而非以小時，所以我們的產品代表著永恆經典、雋永留存的。」 Bottega Veneta 獨創的皮革編織技術，讓品牌的手袋推向無可取代的地位，而此服務除了是提供給顧客的服務之外，其背後更大的用意在於傳承，Bottega Veneta 希望每一個手袋都像品牌承接工法技藝一樣，能永流傳進而提高品牌價值。

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開雲工藝表率

每個品牌都在瘋狂推出新手袋炒熱營收之際，為什麼 Bottega Veneta 反而想靠終生保固讓大家越買越少？這必須看回品牌的母公司開雲集團，旗下的金雞母 Gucci 及 Balenciaga 兩大品牌，緊抓潮流趨勢的同時，品牌深厚的歷史底蘊，讓它們有取之不盡的故事可以作為靈感來源，而 Saint Laurent 更不用說，創辦人標誌性的設計廓形，讓吸菸裝可以一變再變賣好幾年，Alexander McQueen 的傳奇作品，則讓接手的創意總監 Sarah Burton 能有足夠的素材去致敬及延伸其設計，回到 Bottega Veneta 身上，把皮料拆解再編織的獨到思維，則成為其集團底下唯一能溝通「工藝」 的品牌，同時也是能吸引金字塔頂端的顧客的原因之一。

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值得投資的手袋是它

該如何挑選一款保值的 Bottega Veneta？「編織」是最重要的關鍵！在 Matthieu Blazy 接手品牌後，不難發現他的設計並不打算向主流靠攏，在服裝上大量的皮革印刷，將日常服以更頂級的面料呈現，讓每個人都能一穿再穿，而手袋上他同樣逆勢而行，設計回歸到窄版的編織上，透過襯墊的設計，或是手工的抓皺的方式，將編織設計玩的超級精彩！端看品牌近期的手袋，或許可選擇 Sardine、Kalimero 及Jodie 這三款手袋下手，細窄的編織設計加上吸睛的外型，不只搭配上能成為焦點，同時也不受季度影響而退流行！

該服務已正式登場，品牌也將近一步宣布列入終生保固的手袋，未來在 Bottega Veneta 買經典款的人，皆會擁有一張實體卡片，憑此便可享用維修及保養的服務。

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