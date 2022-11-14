秋冬必買長褲8款　UNIQLO九分褲、GU橡筋褲棉褲舒適、顯瘦又顯高

早秋的風逐漸吹起，又到了換季時節，在這個風格多變的 2022 年「混搭」早已成為流行趨勢，各大時裝品牌都以自身理念詮釋出不同的風格，呈現在各樣單品當中。



在穿搭中，一件好的褲子絕對能讓你在選擇上更輕鬆，還在煩惱今年褲裝該從何下手的搭黨，今回 Dappei 將推薦「秋冬必收5褲款」，讓你在茫茫褲海中尋找到命定褲！

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UNIQLO

首推的是在質感穿著上頗受青睞的日本大牌 UNIQLO，這次的秋冬季系列在兩大熱銷褲款 —— Smart 九分褲、Skinny 高腰牛仔褲都做了些許的改良與進化，強調永續與經典，但同時保有不變的高度質感與時尚。

Smart Ankle Pants

UNIQLO男女裝九分褲以百搭特性多年來一直是熱銷經典款，寬鬆窄管剪裁與中央打摺設計，強調褲款的線條與立體感，能同時滿足休閒與俐落風格；而這次隱藏腰部鬆緊帶的設計也讓穿脫更方便，且具備多樣的花樣與材質，不論是正式或休閒都可以輕鬆搭配。

Ultra Stretch Skinny High Rise Jeans

近幾年永續時尚是熱門話題，而這次 UNIQLO也將永續概念實行於這件褲款上，透過特殊雷射技術實踐了「Blue Cycle」，進化推出這款省水牛仔褲系列。Skinny高腰牛仔褲這次強化褲款伸縮性，即便久坐也能穿得舒適；而高腰搭配窄管的設計能夠達到延伸效果，更修飾腿長。今年秋冬美腿褲可以考慮入手這條！

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GU

這次 GU 延續春夏熱銷款「好感褲系列」，在「版型」及「舒適性」兩大特點上做了不少改良，推出「PULL ON PANTS 流行垂感休閒褲」系列，此系列結合時下兩大潮流元素，多種款式與色系讓人選擇困難，是今年秋冬爆款褲候選之一！

Pull-on pants

此系列具備了鬆緊帶、抽繩的運動風元素，而在剪裁上則採復古十足的寬版直筒版型與垂墜褲管設計，既修飾腿型又不失時髦感；最後還有中線打摺的細節設計強化視覺效果，看起來更俐落有型。在舒適度與時尚風格中頗有巧思，細節滿點更是此褲款亮點，絕對值得下單！

sloggi X 032c 聯名

瑞士內衣品牌 sloggi 與柏林 032c WORKSHOP 跨界聯名推出 2022 秋冬聯乘系列；整個系列由 032c Readytowear 部門的創意總監 Maria Koch 設計出多種 unisex 休閒單品。

此系列以大自然色作為主調，推出高領上衣、連帽衛衣、T 恤、襪子、休閒褲款等多樣單品，特色是將純棉邊綴於腰線、領口與帽上邊，讓柔軟的材質也能看起來硬挺有型，完美地達到舒適與時尚的需求，同時也詮釋了兩大品牌的核心理念。而看似樸素的大自然色調則襯托出整體低調卻保有內涵的高級感，就像這次聯乘系列的宗旨「把一切簡化到最基本的必需元素，但在設計意念上必須保留詩意」，如果喜歡低調時尚的搭黨必收。

Pants heavy terry

休閒褲的種類很多，這次聯乘以純棉材質為主，推出共三色能夠隨心挑整褲口的休閒褲款，在褲口邊加上金屬釦設計，寬版與縮口只於一扣之間，實現一褲兩穿的實用可變化性，讓穿搭變得更多元簡單。

Legging

這次系列也推出了打底褲款，以裸粉色為主，直筒貼身設計搭配棉質的柔軟材質，讓整體不會過於緊身，但同時又能達到顯腿曲線的效果，對於腿部較無肌肉曲線的人來說更能修飾腿型。

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X-girl x HUF 聯乘系列

以搖滾、戶外、街頭時尚為風格的 X-girl 與起源於美國西岸，鍾愛滑板與滑板文化的神級潮流 HUF 今年秋冬也聯手推出了系列單品。兩大品牌碰撞帶來不規則渲染、迷彩、異材質拼接等設計，除了滿滿的時下潮流元素，更以獨有品味詮釋叛逆文化。

BIG UPS CAMO SKATE PANT

此聯乘系列包含了這款滑板長褲，輕質材料穿起來行動方便、無負擔；而整件迷彩藝術印花搭配大地色系設計而成，強烈的亮橘跳色讓整體更活潑高昂，褲面上還印有品牌標誌，完美詮釋 X-girl 與 HUF 鍾愛的街頭風格。

MiTCH

MiTCH 為日系服飾時尚電商平台，以日本流行文化為主，嚴選來自日韓、歐美等各地品牌，提供更多元的日系穿搭靈感。此次 MiTCH 精選本季四家品牌：CLANE、NOICE、Ungrid、DDP，風格含括簡約休閒到街頭戶外，讓你更輕易打造出獨特的日系時尚。

NOICE CORDUROY SET UP PANTS

NOICE 以傳統工裝精神，結合休閒風格打造寬鬆剪裁輪廓；這件搭摺錐形長褲以復古十足的燈心絨材質為主，上寬下窄的廓線剪裁讓整體更時尚有型，兩者搭配讓戶外感較重的工裝風格也能很休閒簡便，兩者風格達到互補效果。

DDP SKATE PANTS 「Bernard」

來自法國街頭品牌 DDP 這次將街頭時尚結合法式日常風格，推出復古排扣工裝夾克、刺繡長袖上衣與刺繡滑板褲。滑板褲採直筒版型，俐落簡單的設計讓各種身形都能輕易駕馭，而刺繡 logo 點綴更為整體添加街頭趣味。

Dappei 結語：

2022 很快的又來到後半年，褲子是穿搭中相當重要的單品，在剪裁與版型挑選上都會影響整體打扮，一件好褲絕對能讓穿搭更輕鬆，擁有穿搭魂的搭黨們在今年秋冬季也大展身手吧！



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原文：2022 秋冬「必收褲款」Top 5，超修身神褲顯瘦又顯高，UNIQLO、GU 都超欠收，第一名是它！

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