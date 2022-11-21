Black Friday優惠｜5大名牌手袋網購平台！黑色星期五優惠低至3折

Black Friday優惠2022要開始了！即將迎來Black Friday黑色星期五，各大品牌和網購平台已經相繼推出了超抵優惠，絕對是入手平日捨不得購買名牌手袋好時機！這次《01女生》特地為大家集合多個名牌手袋網購平台的精彩折扣和優惠碼，讓大家以最優惠價錢入手心儀產品！



Black Friday優惠｜網購平台：24 Sèvres (24S)

黑色星期五Black Friday 網購平台優惠：24 Sèvres (24S) ｜BURBERRY的Pocket bag由原價HK$11,500，經網站7折後只需$8,050。（截自）

法國精品名牌店24 Sèvres (24S)，一如既往推出多重Black Friday優惠，包括多款減價產品再降價出售，最平$532 就可以入手品牌手袋。另外Chloé、Coach、See by Chloé、Burburry、TOM FORD等知名品牌都有推出減價優惠！

24 Sèvres (24S)的Black Friday優惠活動由即日起至11月28日，只要買滿$2,000並輸入指定優惠碼「BLACKFRIDAY20」，可享額外8折；或以正價買滿$2,000並輸入指定優惠碼「BLACKFRIDAY25」亦可享有75折優惠！此外，購物買$2,500即享免運費。

Black Friday優惠｜網購平台：FARFETCH

Black Friday 網購平台優惠：FARFETCH｜Chloé 的Edith tote bag 由原價$18,400 經網站優惠六折後，只需$7,360，超值得入手！（截自FARFETCH）

時尚奢侈品網購平台FARFETCH亦有推出低至5折優惠，逾千個品牌都有相關優惠，包括牌如Balenciaga、Chloé、TOM FORD、Alexander McQueen、Fendi等知名品牌，除此之外一些時尚設計師品牌亦都有推出優惠。像是Chloé 的Edith tote bag由原價$18,400 經網站優惠六折後，只需$7,360，超值得入手！另外，使用手機APP購物更可享額外9折優惠，有興趣在FARFETCH上選購的女生不妨試試！

Black Friday優惠｜網購平台：THE OUTNET

Black Friday 網購平台優惠：THE OUTNET｜小資女最愛的MICHAEL KORS推出多個5折手袋優惠（截自 THE OUTNET）

THE OUTNET 是一個集齊了多個品牌手袋的網購平台，它率先在Black Friday前夕推出預熱優惠，其中以小資女最愛的MICHAEL KORS推出多個5折手袋優惠，部分品牌更有低至3折優惠，不到$1,000就可以入手By Far手袋，非常划算！而在Black Friday當日（11月25日，香港時間早上8時）至11月30日（香港時間早上7時59分），THE OUTNET 推出額外75折優惠，而優惠碼亦會在當日於網站推出，大家可以預先選好心儀手袋款式！

Black Friday優惠｜網購平台：Mytheresa

Black Friday 網購平台優惠：Mytheresa｜DOLCE&GABBANA 的Medium patent leather shoulder bag由原價的$25,000，經網站4折後只需$15,000，直接減掉$10，000（截自 Mytheresa）

集合超過200 個知名品牌的Mytheresa 網購平台，是許多女生們最愛的網站！網站中的JACQUEMUS、 THE ROW、Chloé、VALENTINO、Marni、DOLCE&GABBANA等多個名牌都參與優惠，部分更低至半價！像是DOLCE&GABBANA 的Medium patent leather shoulder bag由原價的$25,000，經網站4折後只需$15,000，直接減掉$10，000，超級划算！另外網站購物滿$4,500即享免運費！

Black Friday優惠｜網購平台：Shopbop

黑色星期五Black Friday 網購平台優惠：Shopbop｜Senreve 的The Maestra Bag由原價$7,782經網站減至$3,891（截自 Shopbop）

Shopbop 為美國Amazon旗下的輕奢網購平台，於這次Black Friday 同樣有推出優惠，相較其他網站會有更多手袋、銀包、配飾、服飾、鞋履推出減價，其中就包括了Salvatore Ferragamo、Tory Burch、MCM、Senreve、Wandler等品牌。像是Senreve 的The Maestra Bag由原價$7,782經網站減至$3,891，將近半價，絕對是入手好時機！