Hermès金剛色、保值色號全公開！時尚達人教你選色　這款只升不降

Hermès 是許多女生夢寐以求的手袋品牌，其地位在奢侈品也是沒法動搖！日前Hermès財務執行副總裁Eric du Halgouet 更預告品牌計劃在2023年將價格上調5%至10%，令更多人想在加價前入手一個﹐畢竟早買早享受！當中Birkin、Constance、Kelly的保值程度更是眾所周知，而且只要選對顏色和尺寸，隨時一袋價值躍升十倍，反之某些手袋顏色保值程度就不高。時尚達人「JunJun老師」就曾在YouTube 上分享過Hermès 選色攻略，包括金剛色、保值色、流行色的解析，想入手Hermès 手袋的女生就不要錯過！



Hermès 選色攻略｜金剛色：黑色、金色、灰色

「金剛色」是由三個非常經得時間考驗的顏色組成，包括黑色、金色、灰色。這三個顏色除了百搭、不退流行、保值以及是大眾都會喜歡的顏色，就這樣成為了「金剛色」。其中黑色是最為經典，且最易放手到二手市場。另外JunJun 有分享到她的收藏，是以色號「Noir 89」配上金扣的Kelly Bag，此色號是永遠都在品牌的色表中。所以在不知道要挑選甚麼顏色的話，「金剛色」是一個不會出錯的選擇，因為當你遇到喜歡顏色的手袋時，要放手「金剛色」手袋，也能輕鬆轉手。

Hermès 選色攻略｜保值色：頂級「喜馬拉雅 Himalaya 01」

Hermès 選色攻略｜保值色：頂級「喜馬拉雅 Himalaya 01」

「保值色」顧名思義是買了不但不會掉價，甚至是升值的手袋顏色，JunJun老師分享到保值色會有些廣泛，要看當下流行的尺寸再搭配保值色，價值才會水漲船高。第一位就絕對是最頂級的「喜馬拉雅」（Himalaya／01），能入手到「喜馬拉雅」不僅能證明你是VIP，更是代表著你是Hermès 頂級買家，絕對能當成傳家寶，是最保值之一！

「喜馬拉雅/01」經常被誤會為鱷魚皮，但其實是染在鱷魚皮上的一種顏色，是由咖啡色慢慢漸變至灰色，而能做到這種染色技術的工廠，在全球也就只有幾家，因此手袋數量極為罕有，其保值程度也極高。

Hermès 選色攻略｜保值色：粉紅色

除了「喜馬拉雅/01」外，藍色與粉紅色也是不少人會收藏的顏色﹐更是收藏家會去競投的顏色。粉紅色手袋顏色非常特別，而且染色有一定的難度，所以數量稀少。JunJun老師特別推薦了最經典的「Rose Sakura 3Q」、顏色活潑的「Bubble Gum 5P」，都是很多人喜歡的顏色，因此保值程度高，此外「Rose Confetti 1Q」是帶有一點奶油感的桃色，是粉色中保值程度非常高，都是在二手網站中屬於驚為天人的價格！

Hermès 選色攻略｜保值色：藍色

而藍色方面，JunJun老師推薦「Blue Jean 75」與「Blue Sapphire 73」，而她也分享到自身經歷，很後悔沒入手到近年才新出的「Bleu Brume T0」，更籲如果有機會拿到這款藍色，千萬不要錯過，因為這是很保值的顏色，而且實物顏色也非常美！

Hermès 選色攻略｜保值色：經典橙色、紅色

除了上述提到的粉色與藍色，還有Hermès經典的橙色「Orange H 93」與紅色「Rouge H 55」，不過JunJun 老師提到橙色較難駕馭和搭配，但適合用來收藏，保值也是很不錯，而紅色原本是用在Kelly Box Bag上，是Hermès 標誌性顏色之一，用來收藏和保值一定沒錯。

Hermès 選色攻略｜流行色號全整理

JunJun 老師最後分享了「流行色」，不過她提醒大家流行色是當下流行，其實也是在那段期間是有價值。但當退流行了，價值便會降下，而她認為近期的流行色包括：

白色：「Nata 12」、「Craie 10」、「Beton 8L」

灰色：「Gris Perle 80」、「Gris Touterelle 81」、「Gris asphalt M8」

粉色：「Rose Shocking 5R」、「Rose Azalee 8W」、「Rose Lipstick U5」

紅色：「Braise 95」、「Rouge Casaque Q5」、「Rouge Tomat S5」

藍色：「Blue Electric 7T」、「Deep Blue S4」、「Ciel 7G」

咖啡色：「Caramel 28」、「Chocola 47」、「Beige de weimar D0」、｢Sesame 2S」

橙色：「Apricot I9」、「Potiron 5F」、「Tangerine Orange 5K」

黃色：「Jaune ambre 9D」、「Lime 9R」、「Jaune Poussin 1Z」 、「Jaune de Naples 90」

綠色：「Vert Cypres 6O」、「Vert Criquet 3I」、「Bambou 1K」

紫色：「Anemone P9｣、「Mauve Sylvestre X9｣、「Ultraviolet 5L」

