Hermès 4萬多、零配貨可入手！精選5款小資女入門級愛馬仕手袋

Hermès 的手袋是許多女生夢寐以求的，其中Birkin、Kelly、Constance系列尤其更甚，但要入手它們並不簡單，不但配貨比例高，想要遇到心儀的尺寸、顏色就更難！但其實Hermès 有不少系列手袋，零配貨同樣可以買到，其中今年新推出的Hermès Geta Bag，不但4萬多、零配貨就可以入手，設計簡約典雅，深受小資女們喜愛。這次就為大家整理了5 款近年熱門的Hermès 手袋！



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Hermès 手袋推介1︰Geta Bag HK$46,800

Hermès Geta Bag 是今年新推出的手袋，甫推出就因其簡約典雅設計，以及4萬多的入門價，一下就躣升成不少小資女心目中 Dream Bag ！Geta Bag 的造型驟眼看似向橫拉闊的「H」字，而這其實是磁石袋扣，不只這樣，底部突出的「H」是代替了傳統袋款的釘腳，每一個細節都隱藏著 Hermès 的小心思！Geta Bag 是以山羊皮製作，配有滑動裝置的肩帶可以輕鬆調校長度，是很值得入手的一款。

Hermès 手袋推介2︰2002 HK$62,460

Hermès 2002 系列手袋擁有與Constance 系列相似的外型，方方正正的外型配上圓圓的「H」型扣，讓高貴簡潔的手袋多了俏皮年輕感，成為許多年輕白領女生的第一個Hermès 手袋！而且在實用性方面2002 系列也不弱，手袋有兩大間隔，對於日常外出、上班族女生來說都很足夠，而且配色方面也較多選擇，所以正在觀望Constance Bag 的女生不妨考慮這Hermès 2002 系列手袋！

Hermès 手袋推介3︰Roulis Bag HK$60,100

Hermès Roulis Bag 是近年不少明星、時尚達人的新寵，像是全智賢、大S、楊冪等女星私下穿搭都喜愛搭配這款手袋。Roulis Bag 在設設計方面與Constance 系列一樣是翻蓋包，手袋線條優美簡約，以Butler 小牛皮革縫製，配上Hermès 另一個經典手袋銀扣，時尚又耐看，不用擔心會退流行。

Hermès 手袋推介4︰Hermès Clic-H 33 Bag HK$61,700

Hermès Clic-H 33 是以Evergrain 小牛皮製成，而手袋是極簡方正的造型，配有可調節肩帶可以有多種揹法，其簡約沉穩的設計，深受許多低調的上班族女生喜愛。雖然是低調沉穩的款式，但依然暗藏Hermès 的小心思，在手袋兩側飾有「H」字金屬雕飾，更添優雅！

Hermès 手袋推介5︰Verrou Bag HK$60,600

不想與人撞款，可以選這款Hermès Verrou Bag，在品牌眾多系列中算是較小人認識的一款！雖然如此，但在2010 年重新設計推出，由手拎款改為肩背款，而肩帶則選用了Hermès Verrou 21 Strap 粗肩帶，更符合現今女生需要。再配上經典的 Hermès Verrou 螺栓鎖，營造出其獨有的高貴感，十分適合職場女性！