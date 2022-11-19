LOEWE手袋2022｜新品融入中國釉彩、陶瓷元素　Puzzle、Goya必收

LOEWE手袋2022｜LOEWE是深受女生喜愛的時裝品牌，品牌的Puzzle、Hammock、Flamenco等手袋更成為了近年大熱的袋款，每次品牌為這些經典袋款注入新色、新元素都必定掀起一陣搶購潮，今次推出一系列糖果色新品，顏色繽紛夢幻，更融入了中國釉彩及古代陶瓷元素，實在令人難以抗拒！《01女生》為大家盤點9大LOEWE糖果色新品！



LOEWE手袋2022｜小型緞面小牛皮 Hammock 手袋 HK$24,600

LOEWE Hammock 手袋自推出以來已大受女生喜愛，手袋採用「吊床」為設計概念，帶給女生寫意悠閒的感覺，袋型時尚且實用，具有柔軟的側面包身，可隨意改變袋身形狀，營造不同的視覺效果，打造各種時尚造型。手袋採用緞面小牛皮製成，飾有同色系緹花背帶和同色系陶瓷兔子吊飾。

LOEWE手袋2022｜小型緞面小牛皮 Hammock 手袋 淡青釉 HK$24,600（LOEWE 官網）

LOEWE手袋2022｜Puzzle Edge緞面小牛皮小號多功能包 HK$28,750

Puzzle 手袋系列可說是近年大熱的手袋款式，成為了女生必收款式之一，長方體形狀配合獨特的幾何線條，是品牌的一大經典！手袋採用緞面小牛皮製成，飾有同色系緹花背帶和同色系陶瓷兔子吊飾。手袋配有手提柄及可拆卸、可調節的背帶，可作肩背、斜背或手提佩戴，袋款悠閒、時尚，適合於各種場合中佩戴。

LOEWE手袋2022｜Puzzle Edge緞面小牛皮小號多功能包 淡茄色釉 HK$28,750（LOEWE 官網）

LOEWE手袋2022｜納帕小牛皮 Flamenco 手拿包 HK$21,900

Flamenco 手袋系列設計靈感來自舞動中的裙擺，透過皮革呈現出裙子的弧度，創意度及時尚感十足！新款為單色版本，採用了納帕小牛皮製成，飾有同色系硬件、同色系緹花背帶和同色系陶瓷兔子吊飾。

LOEWE手袋2022｜納帕小牛皮 Flamenco 手拿包 萊姆綠釉 HK$21,900（LOEWE 官網）

LOEWE手袋2022｜小號 Goya 絲滑小牛皮手袋 HK$26,150

小號 Goya 手袋採用簡約方形線條，小巧可愛、實用性高，值得收藏！手袋採用同色系立體 Anagram 鉤扣，為手袋加以點綴，亦配有同色系硬件、背帶和同色系陶瓷兔子吊飾。手袋配有可調節的背帶，可作肩背或斜背佩戴，適合配襯各種時尚造型，打造不同風格。

LOEWE手袋2022｜小號 Goya 絲滑小牛皮手袋 淡黃釉 HK$26,150（LOEWE 官網）

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