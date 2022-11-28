6IXTY8IGHT減價｜$29.9起入手簡約胸圍款　棉外套、白鞋低至46折

【6IXTY8IGHT｜減價】來到減價季，價錢親民的6IXTY8IGHT亦推出大優惠，讓大家可在轉季時刻，購入最新時尚款式。衣服從不會嫌多，特別在減價時期，相信大家更不會手軟。這次6IXTY8IGHT可見誠意，大部分上衣價錢平均80港元左右，簡單款小白鞋亦低至46折，只需60港元，首飾更不用多說，約10港元就買到。除了購物滿299港元，可獲免費送貨，各門店更設限定價款，大家千萬不容錯過！



【6IXTY8IGHT｜減價】休閒高領間棉外套原價329港元，46折後僅售149港元，不容錯過！(6IXTY8IGHT官網)

6IXTY8IGHT減價｜高領間棉外套不過$150

若想即時買來穿著，這次服飾減價低至半價，款式由吊帶至長袖皆有，可因應氣候選擇合適款長度。其中修紋方領T恤，中袖設計適合現在時涼時熱的天氣，加上方形闊領露鎖骨，展現小清新性感且顯瘦，只售39.9港元。此外，也有不少長袖貼身或針織款，價錢由59.9港元起，其中高領間棉外套不過150港元，不妨趁天氣還未凍前入手。

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【6IXTY8IGHT｜減價】SUNRISE 無鋼圈胸圍原價159港元，現僅售79港元。(6IXTY8IGHT官網)

6IXTY8IGHT減價｜$29.9起入手胸圍

假日不時留在家裡，都會穿著睡衣到處走走，因此好看的睡衣時尚，可讓整天心情感到滿足和暢快。特價睡褲質料都較柔軟和輕便，不會感到負擔，基本都是約99.9元就有。而胸圍則由29.9港元起，款式簡約、色調較淺，大部分為無鋼圈胸剪裁，配合蕾絲襯托，展現出優雅的女性魅力。在內褲方面，精選款式5條特價129.9港元，包括莫代爾、纖維及蕾絲質地，平均每條26港元，較原價大減約42港元。

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【6IXTY8IGHT｜減價】OLIVE大腸髮圈原價59港元，現僅售9.9港元。(6IXTY8IGHT官網)

6IXTY8IGHT減價｜升級穿搭只需+$9.9 ？

除了服飾外，配飾也是時尚造型必備單品，可締造獨有的個性和風格，減少平凡的感覺。大部分特價首飾均為10港元內，包括戒指套裝、耳環套裝，亦有可愛的髮夾和大腸髮圈組合，款式簡約，塑造出精緻感覺，看來充滿高級感覺。今個秋冬流行珍珠元素，首飾款都有著珍珠元素，而且也適合聖誕節氛圍，非常值得入手，為自己打造出優雅亮眼的造型。

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