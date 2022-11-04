雙11優惠｜UNIQLO外套低至66折　3款便宜但顯高級穿搭讓造型升值

【雙十一優惠｜11.11優惠】雙十一優惠準備開始，是時候入手秋冬服飾過冬。UNIQLO素來以舒適及平民價見稱，故這次的11.11 狂賞節優惠，實在是抵上加抵，大部分特價減50港元，人氣熱賣羽絨亦首次降至249港元，而購買指定金額，更有機會抽中iPhone14及Dyson Supersonic風筒，不容錯過。UNIQLO服飾雖則便宜，但物料絕不參差，講求簡潔舒適，若懂得配襯，分分鐘將單品「升值」，讓價值79港元的T恤，看似是300港元的款式，以下的3個造型，大家不妨參考。



【雙十一｜11.11優惠】柔滑性棉質樽領T恤(長袖) $79 (品牌提供)

【雙十一｜11.11優惠】柔滑性棉質樽領T恤(長袖) $79 (約8折)

單品升值造型一：當作內搭提升造型感

樽領服飾可增添知性優雅氣質，是件不錯的顯高級單品，加上簡單的純色設計，無論外面配襯恤衫或工人裙褲，只要選擇色調接近的款式，營造出舒適和諧感，便能增添高級感。若想感覺女生一點，可配中長度的百褶裙；而喜好悠閒形象的話，則可搭稍為收窄的牛仔褲，展現出雙腿線條。

【雙十一｜11.11優惠】超輕型薄羽絨外套 $399 (品牌提供)

【雙十一｜11.11優惠】Uniqlo的超輕型薄羽絨外套質感輕盈，不會顯累贅。(品牌提供)

【雙十一｜11.11優惠】超輕型薄羽絨外套 $399 (減100元)

單品升值造型二：長型大衣提事業型女生形象

天氣寒冷的話，都會選擇多穿幾件衫，容易顯得臃腫。要減少累贅，可選長版外套增強直線線條感，裡面亦可搭較淺色服飾，以增加搶眼度，視覺上讓身形瘦兩吋。為減輕單調感，外套內可穿Uniqlo的超輕型薄羽絨外套或背心，質感輕盈柔軟，不會顯累贅，同時提升精神氣息。若進到較暖的室內，即使脫去大衣，仍然顯時尚感。

【雙十一｜11.11優惠】法蘭絨格紋恤衫 $99(品牌提供)

【雙十一｜11.11優惠】格仔恤適合配襯山系穿搭。(品牌提供)

【雙十一｜11.11優惠】法蘭絨格紋恤衫 $99 (約66折)

單品升值造型三：配合山系毛絨穿搭

不少人認為格仔恤衫難襯，穿不好便顯頹和宅，但其實用以作層次穿搭，則可提升時尚感。舒適的山系穿搭可減輕格仔的搶眼度，如漁夫帽和淺色外套，搭以毛絨質感的單品，直接提升柔和自然的魅力，讓感覺沉悶的款式增添生氣，更顯精神和高級感。

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