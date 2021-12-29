10大Pantone流行色哪個讓你情有獨鍾？預測你2022年將創造的生活

Pantone（彩通） 釋出了 2022 的年度代表色「長春花藍」，代表著對未來虛擬世界的期許與想像。其實，色彩透露著心理學的秘密，透過我們當下最有感應的顏色，就可以透過分析顏色，反映出你想要的、你即將創造的生活。



今年的你，打開 Google 搜索欄位，輸入「Pantone Color of the Year 2022」了嗎？

Pantone 是一家專門研究與開發色彩的公司，在每一年的年底都會釋出下一年的年度代表色，以及預測下一年的色彩流行趨勢。

在經歷了起起伏伏的 2021 年之後，終於，Pantone 2022 的年度代表色出爐——PANTONE 17-3938 Very Peri「長春花藍」！

Pantone 2022年度之色「Very Peri長春花藍」（Pantone官網）

Pantone在設計 2022 年度代表色的時候，使用了「注入紅與紫的新的藍色調」，以回應即將迎來的元宇宙觀念，將我們的實體生活與數碼結合，隨著科技的跳躍進步，也帶我們進入一個新的奇異點，踏進一個充滿活力與創造力的世界。

期許 2022 年在保有紫紅基調的藍色空間裡，我們將會帶著勇氣探索前行，佐以豐富的想像力與創意，親手打造一個能「無所畏懼的成為自己」的新紀元。

Pantone的選色自有其心理學意義，他們設計每一個顏色時，運用色彩的力量、心理作用及情感，因此透過你當下對某個顏色的感應，就能看出你現在的心境。

因此現在，邀請大家來玩個心理測驗：

Pantone 色彩心理測驗

下列有 10 種流行色，等一等，不要急著往下翻找答案，好好感受每一個顏色帶給你的感覺，因為透過顏色，能反映出你想要的、你即將創造的生活。

看完每個顏色之後在心裡選定——哪一個顏色最符合你對未來的想像與感受？

10 種Pantone流行色（Pantone官網）

上排：棉花糖藍、蛛絲粉、暗影紅、跳傘員藍、黃水仙

下排：冰川湖藍、港灣藍、可口摩卡、大理菊紫、鳳凰木紅

憑直覺所選的顏色代表怎樣的未來？（點擊閱讀心理測驗結果）▼▼▼

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1. 棉花糖藍 Spun Sugar

「棉花糖藍是帶點空氣感的甜美粉彩色。」

選擇「棉花糖藍」的你，想要創造一個更輕盈有空間感的生活。

也許過去一年的辛苦，讓你的生活變得壓縮許多，甚至有點喘不過氣，但即使如此，你還是逐漸地找到平衡自己的方式，曾經深耕的努力，也即將結為甜美的果實。

你將能在日常中呼吸、如清新微風注入生活，你輕快的笑容，也將如一片藍天，溫柔地包覆著身邊的人，他們也有機會感受到你寬闊的心靈世界。

不妨在新的一年試著設定年度目標，為藍天底下的你，設定下一個應許之地。

2. 蛛絲粉 Gossamer Pink

「柔軟似粉的蛛絲粉感覺輕柔。」

對未來的想像與感受帶有夢幻感的你，呈現出來的是如雲朵般溫柔的心境，還有如蜘蛛絲般的纖細情緒，彷彿你所佈下的人際關係網絡，只要任何人有一絲動靜，都能引起你的直覺反應。

對於當下，你有無限溫柔；對於未來，你有無限遐想。你期待著即將到來的新生活，儘管內心當中還藏有一點不確定，但這其實也不要緊，因為在往目標邁進的路上，你會走得越來越穩定，也越來越獨立。

所以趁著年末的靜心時刻，給自己一點時間，思考自己想要蛻變的模樣，集中心力將每一分成果如絲線般，纏繞回自己身上，你會驚訝地發現原來自己是那般堅強。

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3. 暗影紅 Innuendo

「高度顯眼的暗影紅發送挑逗的訊息。」

選擇最顯眼的「暗影紅」的你，對新的一年的期許，顯示出滿滿的活力。你想要改變過去的意象，在眾人眼前帶來新的風貌，也許是透過衣著，也許是透過學習新的才藝，無論如何，你想呈現出不一樣的自己。

不過在努力的呈現過後，還是會有一個人的時候，屆時紛亂的步伐，將有機會按下暫停，按下重新整理。

今年的聖誕禮物，你可以當自己的聖誕老人，審視內心，送給它一個最珍貴的禮物，那就是學會與自己相處。新的一年，就從重新認識自己開始。

4. 跳傘員藍 Skydiver

「跳傘員藍激勵我們到新的高度。」

這個顏色，是否讓你想到了冒險？如果你在知道你選的顏色結果之後，感到躍躍欲試的話，那麼事不宜遲、打鐵趁熱，打開行事曆開始規劃新的一年的冒險計劃！

如果感覺不太確定，那也許是你的潛意識引導你，想要你往更深的地方游去：可能是一個更深層的領域、可能是一個更廣闊的概念、可能是一個你沒想過能到達的高度⋯⋯但不論是什麼，你都可以將這種感覺安放在心中。

想一想，感覺一下，然後再回答——你想要到達什麼樣的遠方？

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5. 黃水仙 Daffodil

「快樂的黃水仙帶來油然而生的春日花園。」

如果你想像中的未來，呈現這片繽紛的色彩，那你很可能也是人們心中的小太陽，為眾人帶來快樂的清新氣息。隨著聖誕假期與新年的來臨，你的生活也如春天的花園一般明亮，身上總散發著暖暖的陽光。

不過，黃水仙的花語是「純潔的愛情」，這也許暗示了你其實對於感情，是有所期待的，而且是有點高的那種期待。畢竟，一直微笑的人，也是會累的。

如果在這個聖誕假期，你身邊有一個人陪伴，那這會是一個好時機：敞開心胸，向對方說說你的陰影、說說相處之間你最在意的痛點。你不能總當別人的暖陽，這個世界上也有人能讓你放下戒備，露出脆弱的一面。

如果你還在尋找愛情，雖然透過顏色的選擇，可以看出你並沒有很急，但安排假期出去走走，穿上最能展現自我風格的衣服，說不定在這次的聖誕假期，就能遇見讓你怦然心動的人呢！

6. 冰川湖藍 Glacier Lake

「冷靜涼爽的冰川湖藍散發出無聲的靜謐。」

新的一年，你想療癒自己。而往這條路上的你，給人的感受是溫和寧靜。你喜歡靜靜地陪著自己，如同一陣清涼微風，吹過藍色絲綢的湖面，平撫那些紛亂的心靈。

不過別忘了冰川的力量，在沉靜反思的同時，你同時也像一面鏡子，照映著自己的樣子。靜心的力量不只能幫助自己，還能幫助身邊的人們，而在幫助的過程，他們也會將各種思想投入你的湖，於是那些思想在看似平靜無波的湖裡，沉澱著、累積著、消化著——最終化為自己的力量。

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7. 港灣藍 Harbor Blue

「港灣藍反映我們追尋安全的空間。」

你不是大海，也不是河流，你是人來人往的海港，你是充滿生命力的湖泊。對未來的想像是複合色的你，帶有又藍且綠的心境，合成的就是一個有趣的靈魂，你會有許多新鮮的好點子，在你身邊永遠不無聊，有深度的你讓人喜歡、讓人依靠。

隨著新的一年的到來，你期望打造的理想生活是「安全感」。

推薦你從整理家居開始，遠離紛擾的行程，手機轉成靜音，為自己泡杯熱茶，為自己書寫文章——即使只是一天也好，還給自己一個安全的時間與空間，因為其實對你來說，投回自身的懷抱，才是最好的充電方法。

8. 可口摩卡 Coca Mocha

「美味的可口摩卡溫暖心靈。」

這個顏色是否讓你想到咖啡、樹木、泥土，還有溫暖呢？這種心境，很適合迎接冬日的你，配上棕色大衣，到哪裡都顯得融入。對別人來說，你就是他們信類、倚靠的支柱，總是用最溫柔的話語，貼心地療癒著身邊的人。

你對未來的想像如果是「可口摩卡」，它可能像保守的大地色一樣，也許有時候，你會感覺好像生活中少了點變化，一樣地咖啡不加糖，一樣地同一間餐廳。

新的一年，在追求穩定的同時，試試看在生活中踏出不一樣的步伐，就像一顆糖、一杯奶，甚至一把珍珠！

勇於體驗新的搭配，你都能將人生這杯咖啡，活出不一樣的滋味。

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9. 大理菊紫 Dahlia

「大理菊紫是醒目的紫色，流露動感。」

對未來的感受是「大理菊紫」的你，顯示了你期待著「與眾不同」。如同流動的色彩之中，特殊色容易被一眼就看見；新的一年，你不想融入人群，更想的是展現自己。

在工作上你很有機會，只要決心堅定，你設定的目標就會達成——但愛情不是這個邏輯。愛情是一種動態平衡，而平衡需要兩個人，不能只有一方要求、一方配合。

談戀愛像跳雙人舞，舞步要配合著舞伴的呼吸，隨著旋律應對進退，才能靈活地流動，而且長長久久地跳下去。

10. 鳳凰木紅 Poinciana

「鳳凰木紅是強力的火紅色，有戲劇化的效果。」

如鳳凰花開的豔麗紅，如佛朗明哥舞的熱情紅，對未來的想像是「鳳凰木紅」的你，已經準備好新的一年迎接各種不同的挑戰。

你需要的只是多一點的事先規劃，不過只要你選定了目標，就不用太擔心結果的成敗，因為你的氣勢與熱情將成為你最堅實的底氣。

不過在積極追尋目標的同時，記得看看身邊的人，因為有一些人，即使在花兒不開花的時候，仍然靜靜地守護在旁，不論花期，只願相守。如果你有這樣的朋友或伴侶，請記得不要放手。

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：Pantone 2022 色彩心理測驗：新的一年，你即將創造什麼樣的生活？】