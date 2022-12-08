FENDI手袋2022｜9款黑白新款手袋推介　綴有摩登Fendi Roma標誌

FENDI手袋2022｜黑色手袋型格高雅、奶茶色系溫柔唯美、粉色袋款就夢幻少女，而今次為大家介紹的袋款就是走摩登風格的黑白色！FENDI近日為我們帶來時髦且大膽的全新系列，在多款手袋上綴上由Marc Jacobs重新詮釋的 FENDI Roma Logo，並以黑白色為主色調！立即看看9大FENDI手袋新款推介！



FENDI手袋2022｜FENDI First Midi HK$ 27,800

First Midi 是 FENDI 的經典款式之一，特大尺寸的F金屬開口設計，再配以黑白配色由Marc Jacobs重新詮釋的 Fendi Roma 標誌，帶來別具格調的視覺衝擊。手袋搭配2個手柄及可拆卸式肩帶，可肩背、斜背或作手提包使用，方便打造不同的時尚造型與風格。

FENDI手袋2022｜FENDI First Midi HK$ 27,800（FENDI 官網）

FENDI手袋2022｜FENDI Mon Tresor HK$ 16,500

不要以為水桶包只適用於春夏，這款綴有黑色、白色 Fendi Roma 標誌的 Mon Tresor 水桶包款為冬日流行包款注入新概念！小型 Mon Tresor 水桶包採用印花皮革製造而成，造型可愛亦略帶摩登風格，值得入手！

FENDI手袋2022｜FENDI Mon Tresor HK$ 16,500（FENDI 官網）

FENDI手袋2022｜中型款式FENDI Sunshine HK$ 25,800

近期掀起一陣大手袋熱潮，這款中型 FENDI Sunshine 就值得入手！手袋同樣採用印花皮革製造而成，整個手袋外表都綴上了黑白色 Fendi Roma 標誌，超大尺寸容量方便收納所有日常小物，實用度高！手袋配有同色系皮革邊緣和鍍鈀表面金屬製品，為手袋加以點綴，大大增添時尚感，手袋亦搭配了2個手柄及可拆卸式肩帶，可手提及肩背佩戴！

FENDI手袋2022｜中型款式FENDI Sunshine HK$ 25,800（FENDI 官網）

FENDI手袋2022｜中型款式Peekaboo ISeeU HK$ 46,000

大家或許會覺得整個手袋表面都採用 Fendi Roma 標誌未免視覺衝擊會太大，並且過於花巧難配搭，但如果又喜歡這黑白配色及 Logo 印花的話，也可以考慮一下這款中型款式Peekaboo ISeeU！手袋採用白色皮革製成，而黑白色的 Fendi Roma標誌就轉為皮革內襯，低調且保留了摩登時尚感，相當獨特！

FENDI手袋2022｜中型款式Peekaboo ISeeU HK$ 46,000（FENDI 官網）

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