她和她的她｜許瑋甯9款CHANEL手袋 跟著女神入手CHANEL19、球形包

【許瑋甯｜CHANEL手袋｜她和她的她】由許瑋甯、吳慷仁、賈靜雯等主演的台劇《她和她的她》日前於 Netflix 上線，劇集一上線已引起劇迷們高度討論！有「人間CHANEL女神」之稱的許瑋甯除了演技發揮獲得讚賞，在劇中揹上的CAHNEL手袋也引起注意！《01女生》為大家盤點9大許瑋甯背過的CHANEL手袋！



許瑋甯曾在接受台灣《ELLE》專訪時分享過，她很喜歡 CHANEL 的態度，因為 CHANEL 告訴我們，作為一個女性，應要有自信、沒有束縛與局限，品牌更教會我們應「好好疼愛自己，做自己覺得喜歡的事情」，因為這樣，許瑋甯把 CHANEL 融入生活，讓《01女生》為大家盤點9大許瑋甯背過的CHANEL手袋，看看這些手袋怎樣幫助許瑋甯散發出迷人的魅力吧！

有「人間CHANEL女神」之稱的許瑋甯除了演技發揮獲得讚賞，在劇中揹上的CAHNEL手袋也引起注意！（《她和她的她》劇照）

她和她的她｜許瑋甯CHANEL手袋收藏：白色迷你鏈條梳妝袋

在 Netflix 台劇《她和她的她》的首集，許瑋甯背上這款白色迷你鏈條梳妝袋登場，一身全黑色的穿搭配以白色迷你袋款，為整套型格穿搭輕輕點綴，也正好響應了近年興起的小廢包熱潮！

她和她的她｜許瑋甯CHANEL手袋收藏：白色迷你鏈條梳妝袋（《她和她的她》截圖）

她和她的她｜許瑋甯一身全黑色的穿搭配以白色迷你袋款，為整套型格穿搭輕輕點綴！（《她和她的她》截圖）

她和她的她｜許瑋甯CHANEL手袋收藏：BOY CHANEL

許瑋甯這款長版 BOY CHANEL，一推出已引來一眾 CHANEL 迷搶購，由本來的橫版袋型改為高窄版本，更顯率性感覺。許瑋甯在出發去巴黎時裝周時，穿上 CHANEL 開襟上衣配搭開叉牛仔裙，一身率性悠閒穿搭配上 BOY CHANEL，實在是知性又型格！

她和她的她｜許瑋甯CHANEL手袋收藏：BOY CHANEL（anno8o7＠IG）

她和她的她｜許瑋甯CHANEL手袋收藏：CHANEL 19

CHANEL 19 手袋自 2019年秋冬季推出以來已大受女生歡迎，每次推出新色調或新布料，也必定會成為搶手款式。 「19」這數字具有重要的意義，除了象徵著2019這年份，亦是Gabrielle Chanel的生日日期（8月19日），加上 CHANEL 19 升值潛力高，所以引來不少名人入手！

她和她的她｜許瑋甯CHANEL手袋收藏：CHANEL 19（anno8o7＠IG）

她和她的她｜許瑋甯CHANEL手袋收藏：球形盒子晚宴包

CHANEL 以往推出過不少不同形狀的造型手袋，香水瓶、金球等等都有，而許瑋甯手提著的球形晚裝手袋，造型相當別緻，作為穿搭中的點綴，更能散發迷人氣質！

她和她的她｜許瑋甯CHANEL手袋收藏：球形盒子晚宴包（anno8o7＠IG）

▼▼▼按圖看更多許瑋甯背過的CHANEL手袋▼▼▼